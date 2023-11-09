新屋媽祖面前殺雞？300居民赴農業部　抗議屠宰廠設置

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桃園新屋天后宮董事長李煥昌表示，新屋本是桃園的魚米之鄉、觀光勝地，產生的稻米也是新屋鄉非常有名的農產，但這樣的農業區近期卻面臨屠宰場設置危機，政府有意讓場商在特定農業區設置屠宰場，屆時將帶來大量的進出車輛與環境污染。
此外，李煥昌表示，超秦公司擬設立大型雞隻屠宰場的位置，距離新屋天后宮距離僅200、300公尺的距離，若農業部與政府單位點頭、讓場商完成申請與土地變更，屆時將嚴重改變居民的生活，且冬天北風一吹就會帶來異味，地方鄉親對抗財團實在欲哭無淚，也希望中央官員能聽到居民的聲音。
📍居民憂屠宰場血流成河
桃園市新屋區笨港里里長黃建興則指控，據知超秦公司預計設置的場房一天會殺10萬隻雞，每天都有大量雞隻屠宰、場景堪稱血流成河，勢必影響海岸、觀光，且其拋棄的雞毛、內臟在禽流感疫情出現時，也將危害周邊居民健康，並有蚊蠅孳生疑慮，遑論大量使用地下水造成的地層下陷風險。
黃建興強調，居民並非要反企業，只是希望新屋作為休閒農業區，投資的場商也可以把用地用於休閒觀光農業設施，農業部目前將公文退回、要求桃園市政府提供屠宰場設置意見，但這是踢皮球的作法，希望農業部立刻停止審核、馬上退件，不要再繼續處理這項申請。
📍農業部揭興辦3考量原則
對此農業部畜牧司長張經緯表示，農業部不會踢皮球，興辦事業計畫是基於對產業發展的支持，但任何審查，農業部都會針對合理性、必要性、不可替代性做原則性考量，居民意見絕對會是重要參據內容，後續即使通過環評、土地變更等實質審查，還需要建、執照、操作許可證的申請。
張經緯強調，桃園市政府對於整體城鄉發展、區域開發、產業發展計畫都要有妥適規劃，也希望產業善盡地方企業責任，該對當地民眾說明、該舉辦公聽會的內容，農業部也會要求企業回饋社會。
📍業者：持續積極溝通說明
業者則回應，規劃中的新場房，將以歐美智慧現代化科技場房、淨零碳排環境永續、提供在地就業及創造新屋地方新經濟等目標規劃興建，佔地近1公頃、位於新屋區笨子港段，遠離人口密集區，其中隔離綠帶占總面積約42%，並將種植超過400棵樹減碳。
業者表示，場區鄰近台61線及台15線，減少平地運輸並避開當地習慣用路，汙水排放也符合放流標準，排放口也會避開周圍農業灌溉渠道及周遭農地，也將優先提供當地居民就業機會，新場房申設過程中，也將持續積極與地方溝通說明化解疑慮。