NBA／湖人客場5連敗！「詹皇」稱傷病讓球隊無法完整產生化學反應
洛杉磯湖人（NBA）今（9日）做客出戰休士頓火箭，此戰湖人球星Anthony Davis因傷高掛免戰牌，本場湖人先發球員無一人上陣超過30分鐘，終場便以94:128不敵火箭苦吞3連敗，更吞下客場5連敗，對此「詹皇」LeBron James也在賽後受訪表示，傷病讓球隊無法完整產生化學反應，這讓球隊感到非常疲憊。
記者張志宇/綜合報導
LeBron James表示，「如果我們的陣容始終無法保持完整性，我們就無法建立良好的化學反應，無法建立凝聚力，傷病已經讓我們團隊感到非常疲憊。」
本場湖人內線Anthony Davis與鋒線Jaxson Hayes分別因左內收縮肌受傷與左腳踝傷勢缺席，對於下一戰將面對鳳凰城太陽，主帥Darvin Ham也談到，「球隊正在努力度過傷病潮，相比於在球季尾聲遇到傷勢，現在遇到我們早點解決還更好一點，我們會找到方法度過現在的難關。」
湖人LeBron James本場出戰27分鐘，全場13投7中，3分球2中0，全場攻下18分拿下6籃板與抓下2助攻，D'Angelo Russell則是出戰28分鐘，全場18投9中，三分球7投4中，攻下22分送出4助攻，Austin Reaves則是出戰26分鐘，全場9投2中，僅拿下7分、正負值為全場最差的-28。