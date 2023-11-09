安維八號成軍！近身槍戰、內搏沒在怕 特勤用生命保護總統候選人
為確保各陣營正副總統參選人安全，國安局今（9）日舉行「安維8號」成軍典禮，220名維安特勤將保護總統、副總統候選人，現場並表演肉搏、近身槍戰等維安應處方式，展現用生命保護候選人安全的展示訓練成果。
記者呂炯昌、葉政勳／台北報導
國安局特勤中心上午在大直特勤中心基地舉辦成軍典禮，由國安局長兼指揮官蔡明彥擔任主持人，他在致詞時表示，總統大選是民主國家發展盛事，備受國際各界矚目，國安局負責維護候選人安全，責任重大，為確保候選人人身安全，特勤中心成立專案編組，他在校閱典禮中看到全體人員高昂士氣、依法行政的決心，更倍增達成任務的信心。
蔡明彥也勉勵指出，安維任務是複雜敏感、重要且艱鉅工作，「這是只許成功，不容失敗的任務」，在任務期間，全體工作人員特令嚴守紀律要求，注意保密工作；未來可預期選舉的激烈，全體人員應發揮勇於任事的團隊精神，貫徹國家所賦予的神聖使命。
致詞結束後，蔡明彥也視導各項維安裝備展示，以及候選人在街頭演講、掃街可能遇到的維安狀況，包括遇到酒醉人士騷擾、遭到槍手持手槍襲擊，特勤人員均能迅速制伏。
國安局指出，「安維8號」編組3+1組，也就是3組候選人、1預備組，人力約220人。由於民進黨總統參選人賴清德為現任副總統，所以賴清德的維安人員包括執行副總統安全維護工作的50多名特勤人員，外加28名新進特勤一起執行安全維護。為因應保護女性副手需求，4組編組各有4名女性維安人員，一共16人。