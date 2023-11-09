選情白熱化 陳建仁：政黨不免攻防、但不實訊息令人難過
行政院會今（9）日綜合業務處陳報「政府執政7年半成果」報告，院長陳建仁裁示說明，總統、立委大選將至，各政黨參選人之間不免有攻防，這是台灣自由、民主的表現，但是最近看到不實訊息混淆視聽，抹煞政府和國民努力的施政成果，令人感到難過，強調台灣是奉獻之地，政府和2300萬人民都很努力，喊話部會繼續用如履薄冰的態度，全力為人民的福祉來推動施政。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁說，明年總統、立委選舉將近，各政黨參選人之間不免有攻防，這是台灣自由、民主的表現，但是最近看到不實訊息混淆視聽，抹煞政府和國民努力的施政成果，令人感到難過。今日政府執政成果報告，將政府7年半的成果跟各部會首長來報告，也希望拋磚引玉，請各個部會加強盤點施政成果的完整性與正確性，並利用各種管道讓民眾有知的權利，也讓各部會知道施政透明很重要。
陳建仁也說，昨日前往頒發首屆透明晶質獎，中央部會像是財政部、經濟部，都有很好的清廉、透明的作法，除了中央政府以外，地方政府得獎也很多，國際透明組織公布的「清廉印象指數」，台灣在全世界是排名第25，不管中央、地方政府或民間機關，整個國家是在向上提升當中，但仍有部分人士遇到選舉就信口雌黃、謾罵，令人難過。
最後陳建仁表示，台灣是奉獻之地，政府和2300萬人民都很努力，希望7年多來的施政成果展現給國人，請各部會繼續用如履薄冰的態度，全力為人民的福祉來推動施政，在民主、自由、法治和多元的道路上持續壯大，鼓舞所有2300萬人民齊心齊力，更加堅韌和努力。