賴清德老家被指違建！礦區工寮爭議 國土署：跟違建觀念完全相反
民進黨總統參選人賴清德位於新北市萬里區的老家，陷入違建與欠稅爭議，內政部林右昌今（9）日和國土管理署長吳欣修列席立院內政委員會備詢時表示，礦區是當時政府沒有即時補正，造成土地身分沒辦法申請合法建築，跟過去講的違建觀念，完全相反。
記者林莞茜／綜合報導
針對老家被質疑是違建，賴清德日前澄清，他們家是礦工的工寮，在北部區域計劃進行建築管制、民國70年以前就存在，老房子是他出生長大的地方，在民國60年左右拿到門牌號，也就是說房子的存在，是沒有違反區域計畫管制要求，「也沒有所謂違不違建的問題」，但老房子年久失修會漏雨，因此在民國92年至93年之間，他媽媽和兄弟就把它修建，「基本上應該也沒有違反新北市府相關規定，我們願意尊重新北市府調查，如果有需要配合改進、我們都會配合，不過這兩個時間點，都很清楚」。
對此，國土管理署長今日備詢時，民進黨立委莊瑞雄的質詢，過去礦業用地容許施工計畫，但礦權廢掉後，工寮一代傳一代，編定土地使用責任等，應是在礦主公司或政府，連編定都沒有，現卻反過來要求民眾建照、使照等，他要求政府重視居住事實以及檢討這些歷史共案、列出通案原則解決。
吳欣修則回應，早在區域計畫前，這些礦工就有居住事實，但因礦業用地遭強制關閉後，法令不齊備，欠缺對居住權的照顧，當時政府沒有即時補正，現在跟新北市政府會一起研擬解決方法，包括清查這些土地內有多少人，再研擬政府如何針對土地身分等補正，如當年原本就有合法房屋證明，較好處理，沒有的也可提出申請補件。