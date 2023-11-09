陳昊森爆與魏如萱交往！突痛哭鬆口認了單身 壓力大陷自我懷疑
陳昊森於今（9）日在台北舉行專輯《Almost Human》發片記者會，在記者會上演唱歌曲時，他突然潸然淚下，受訪時才鬆口表示，是因為陷入自我懷疑，讓自己的壓力很大。此外，先前陳昊森與魏如萱傳出緋聞，被問到魏如萱是否知道他壓力大一事，他表示對方完全不知情，只有吉他老師安慰他，也強調目前是單身。
記者吳雨婕／台北報導
陳昊森一登場就緊張的狂冒汗，話都沒說幾句，已經全身大汗，在記者會現場演唱歌曲〈太陽色的獅子〉時，唱著唱著竟然哭了，一度唱不了歌詞，事後他解釋，是因為讓他想到製作專輯期間，一度讓他陷入自我懷疑的狀況當中，給自己的壓力很大。
陳昊森講起在記者會上痛哭原因，「因為（專輯）原本很早就要出來了，因為疫情，有些歌沒辦法在時間上發行，然後整個過程當中，有很多首我是覺得不是我的歌，不太適合我，與團隊夥伴溝通很久，有爭執，我覺得有些東西可以再好一點。」缺歌時，他也拿出自己的創作，沒想到卻被打槍，讓他有點受打擊。
談到身旁是否有人安慰，陳昊森笑說是吉他老師安慰他，緋聞對象魏如萱則是完全不知情，不過他與魏如萱時常以訊息聯繫，「她確實給了我很多鼓勵，聊天過程中，會用文字安慰我。」先前被抓包與魏如萱同遊日本，他表示與魏如萱是因為演出《刻在你心底的名字》認識，「她是我的偶像。」被問到兩人是不是情人，他趕緊澄清：「不是，我們只是朋友。」至於日前還被爆出溫馨接送，他還原當天狀況，透露那天他喝醉了，因此群發訊息問誰能來載他，最快回覆的剛好就是魏如萱，對方才幫他叫車。