特企／《蔚藍檔案》二周年！前進G-Eight電玩展
Nexon旗下手機遊戲《蔚藍檔案》今日宣布迎接遊戲上市2周年，並於晚間18:30官方Youtube頻道進行社群小編彩奈的直播，同時預告即將推出官方獨家LINE貼圖以及前進獨立遊戲展：G-EIGHT遊戲展等相關資訊。
《蔚藍檔案》為符合獨立遊戲展的氛圍，特地選用最有獨立遊戲開發精神的遊戲開發部社團教室作為展場呈現，在活動現場玩家可以找到社長柚子以及編劇小桃、插畫家小綠還有勇者愛麗絲，並且都會以女僕裝扮出現在現場與玩家近距離互動。同時也還原也遊戲開發部的熱鬧擁擠氣氛，用心布置近乎百分百還原的場景，等待玩家來親自體驗，玩家不妨也在遊戲開發部內找尋那本傳說中的聖經，領略遊戲開發的核心精神。另外也還原ANGEL`s 24商店，玩家可以在商店內購買到限定周邊組合包，千萬不要錯過了！活動將於12月8日至12月10日進行，周末還會有大會限定舞台活動時間，參加活動的玩家將有限定禮物可以領取。
不僅如此，官方為紀念2周年的到來，也感謝玩家們對於《蔚藍檔案》的支持，將與一卡通公司推出「《蔚藍檔案》熱狗彩奈款一卡通」，預計在11月15日上午11點開放預購，玩家們可於實體通路全家便利商店 FamiPort預購，商品預計12月底陸續取貨，絕不可錯過入手收藏的機會，數量有限，務必把握！
《蔚藍檔案》2周年特別網頁