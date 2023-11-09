中華職棒／最佳九人得獎名單出爐　陳傑憲、范國宸和江坤宇連霸

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統一7-ELEVEn獅陳傑憲是陣中當家外野手，今年打擊率持續維持在3成以上，本季127支安打、4支全壘打、打擊率0.344排聯盟第三，順利收下最佳九人外野手獎，完成4連霸。
味全龍洋鋼綱龍來台第三個球季，是帶領味全闖進台灣大賽的關鍵王牌，今年戰績13勝7敗，送出155次三振，包辦勝投王和三振王獎項，優異的成績也讓他獲得青睞，拿下今年的最佳九人投手獎。
味全的二壘主力李凱威，今年出賽數高達119場，122支安打、5支全壘打、40打點，今年的表現更上一層樓，獲得220分滿分，最佳九人二壘手獎實至名歸。
樂天桃猿梁家榮打擊成績躍升，本季繳出118支安打、打擊率0.338，不僅拿到生涯首座打擊王，也是生涯首次獲得最佳九人三壘手獎殊榮；廖健富今年擊出121支安打、22支全壘打、83打點，數據皆為生涯新高，其中打點數排名第一，拿下今年的最佳指定打擊獎。
統一7-ELEVEn獅陳重羽扛起主戰捕手的角色，本季74場出賽，61支安打，繼2018年之後再度獲得肯定，拿下今年的最佳九人捕手獎；蘇智傑去年受到傷勢影響出賽，今年復出後打擊表現穩定，總計111場出賽，122支安打、12 全壘打、76打點、打擊率0.300，安打數排名第四、打點數排名第三，收下生涯第三座最佳九人外野手獎；中信兄弟詹子賢今年出賽106場，繳出106支安打、8支全壘打、48打點，相隔四年再獲最佳九人外野手獎殊榮。