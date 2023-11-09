特企／高雄君綺美形診所開幕　鳳凰女神「陳美鳳」秀逆齡美顏

過去21年來，君綺醫美品牌服務超過數十萬名顧客，深深了解貴賓們的喜好與需求，以亞洲醫美國際化品牌為目標，於全台各地共有13家診所參與品牌活動，這次高雄君綺舊館遷移至新址，共同打造高雄又先進、設備又齊全的醫美診所，集結頂級醫療團隊入駐，提供精品級醫美服務。
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從選址就能感受到君綺高規格的待客之道，本次於鄰近高鐵高雄左營站的精華地帶巨蛋商圈設立「君綺美形診所」，總面積高達數百坪，花費斥資千萬，內部打造挑高氣派的接待大廳、溫暖明亮色調的休息空間、私密性極高的診間，還有國外進口的頂級傢具與豪宅等級吊燈與燈具，處處都藏著美感與巧思，點綴出整體空間的優雅奢華質感氛圍。讓來到這裡的貴賓們感到安心放鬆、專業安全。
軟體服務更精緻升級，啟動業界首創的專屬小秘書服務，每一個流程皆細心把關與寵愛，讓貴賓們能無時無刻體會到賓至如歸的照顧！而醫學專業與醫師給予的信任感，更是君綺從不妥協的堅持與精進目標，在高雄精華地段的新館「君綺美形診所」擁有新穎齊全的醫美療程設備，也全新引進加強手術安全性的高壓氧治療技術，更首度與「瑞士頂級抗老中心」合作，與國際化接軌，從照顧美麗容顏、到維持身體的抗衰與健康，引進瑞士La Paririe高端的抗衰技術與經驗，是每個年齡都會需要的專業服務，君綺建立一條龍的頂尖技術，讓國際先驅齊聚君綺，成功擴展成為國際化醫美市場！
青春不敗變美秘訣 陳美鳳指名醫美首席君綺默契合作
這次高雄的君綺美形診所首度公開曝光，君綺美形診所院長蘇毓彬也以私人好友身分邀請到以逆天美顏震驚中外的鳳凰女神陳美鳳出席助勢！充滿個人魅力的陳美鳳與君綺醫美品牌持續3年的合作，以一句「君綺的鳳凰，才是美鳳唷!」讓更多對美麗有追求的女性，認明君綺醫美是安心變美的個人首選！在活動現場，陳美鳳私底下展現熱情與名媛貴賓近距離互動，與名媛們一起擺出充滿時尚的聲勢，閃耀而自信的美麗姿態使君綺女團就地成團！
問及和君綺醫美品牌3年以來的堅定合作，陳美鳳表示：「我相信每一位看到我的薦證而相信君綺的朋友們，都一定會感受到最好的款待與最專業的醫療評估與療程體驗，因此而感到幸福的朋友也會來回饋我他們變美後的想法和感謝，真的非常榮幸能與君綺合作的同時也能維持更好的自己！君綺更是人美心善的安心醫美品牌，過去我們曾一起進行公益活動回饋社會，開啟善意循環，非常難能可貴！」陳美鳳更補充道：「令我深感佩服的是，君綺即使已成為台灣首席醫美，這21年來仍不斷在進步，本次蘇毓彬院長高雄君綺美形診所的設立開幕，引進全球最新技術、設備，同時維持品質與專業，更升級服務，只為做到讓貴賓們安心、暖心！」
現場對於陳美鳳的保養更是紛紛好奇，陳美鳳也大方分享：「愛自己是維持顏值的不二法則喔！大家都說相由心生，維持青春和美麗的方法很多種，但我們在這個時代，最幸福的是可以透過快速有效的醫學美容方式讓自己更有自信，且最為直覺，好的品牌可以讓自己安心變美，每天看到的都是更美好的自己，滿滿的自信、不就是幸福一天的關鍵嗎～所以我會鼓勵身邊的朋友，有能力寵愛自己，就遵從自己內心的美麗堅持吧！」