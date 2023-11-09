NBA／Curry追平分放槍！衛冕軍金塊108:105戰勝勇士拿下4連勝
NBA金州勇士今（9日）客場出戰丹佛金塊，雙方鏖戰至末節才分出勝負，勇士一度有反超機會，但在末節僅剩7秒時Stephen Curry兩分球沒進，終場金塊就以108:105戰勝勇士拿下4連勝，目前衛冕軍金塊開季取得8勝1敗戰績獨走。
記者張志宇/綜合報導
金塊「小丑」Nikola Jokic此戰展現宰制力，全場25投14中，拿下35分、13籃板與5助攻表現，首節金塊就打出26:21攻勢，上半場打完取得53:47領先，但來到第3節勇士開啟反攻，打出31:23攻勢，一舉將比分反超為78:76。
但來到末節，衛冕軍金塊展現韌性，打出32:27攻勢，雖勇士整節苦苦追趕，更在最後23秒時利用Jokic失誤，靠著Stephen Curry飆進3分球將分差縮減至2分，但最終 Curry是在僅剩2秒時錯失追平機會，最終勇士就以105:108不敵金塊。
勇士Stephen Curry今（9日）飆進6記三分球，投籃命中率為35.3％，攻下23分、5籃板、4助攻，Klay Thompson拿到15分，Andrew Wiggins與Chris Paul分別拿下11分與9分。