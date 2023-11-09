民眾黨批賴清德輔選團隊 賴營反擊：轉移柯文哲爭議、通篇口水
針對民眾黨今（9）日質疑，民進黨總統參選人賴清德競選總部主委姚立明、總幹事潘孟安等人有諸多爭議，對此，賴清德競選總部發言人陳世凱表示，相關疑問都已一一說明，質疑柯文哲團隊這樣做的原因，大概是近期柯文哲嗆學生、不分區立委可能提名徐春鶯、同婚議題反覆等許多爭議延燒，只好為了轉移議題，無的放矢隨意攻擊，通篇口水，令人遺憾。
記者陳佩君／台北報導
民眾黨指出，賴清德決策委員會召集人邱義仁，在擔任足協理事長任內拖欠旅行社款項，總額超過新台幣8000萬元；總督導卓榮泰則多次護航賴清德老家違建；總幹事潘孟安的論文瑕疵也還沒處理；主任委員姚立明過去曾幫助柯文哲競選台北市長，還批評過民進黨「垃圾」。
對此，陳世凱批評，柯文哲、民眾黨往往都是哪裡有話題、有選票，就往哪裡去，完全沒有中心思想，只為批評而批評，甚至不惜說謊，如曾說賴清德板凳只坐3分之1，遭到駁斥後改口說是開玩笑；講完反黑金、反黑道、反貪污，轉身就和遭貪污罪起訴的民眾黨社會力主任陳亞麟，涉嫌暴力討債的王冠鈞、北港區主任李順晟、涉嫌違法招標工程的苗栗縣副主委楊喬安等「文哲大A十二門徒」站在一起，甚至在回應學生時，還說反對選罷法的反黑條款，根本族繁不及備載，到底是誰一變再變，大家都看得很清楚。
陳世凱呼籲，柯文哲和民眾黨與其想用新議題轉移爭議的方式來模糊焦點，不如先誠實面對社會大眾的疑慮，讓選舉回歸到國政討論，而非每天在想怎麼噴口水、抹黑他人，這些行為並不會讓自己變的多高尚，只會遭到民眾唾棄。