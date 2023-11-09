慘遭炎上！越南超美模特惹風波　曾奪選美比賽后冠

越南知名模特兼2018年越南環球小姐冠軍陳小薇（Tran Tieu Vy），近期為越南設計師Tra Linh的品牌「Hacchic Couture」走秀時，無預警地突然離開伸展台，讓底下的粉絲和觀眾不知所措，引發網友的討論。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《越南快訊（VnExpress）》，4日陳小薇為服裝品牌「Hacchic Couture」走秀，陳小薇身穿白色魚尾晚宴服，拖著長長的裙擺，被網友盛讚宛如人間小美人魚，然而她在活動現場時，她並沒有完成整個走秀演出，而是突然從伸展台離開回到後台。
她的缺席讓現場觀眾感到十分困惑，部分觀眾認為她的行為十分不專業，沒有展示完整件服裝便逕自返回後台。由於輿論過大，陳小薇事後發出聲明澄清，表示該套衣服的裙擺太長，幾乎讓她無法行走，當下她認為如果繼續往前走，會毀掉整個時裝秀，因此才選擇先回到後台，將過長的裙擺拆卸下來。
而她的解釋獲得該品牌的設計師Tra Linh的支持，他指出「完全能理解陳小薇的行為」，另外他也還是很滿意陳小薇當天帶來的走秀。部分網友則認為，即便陳小薇將長長的裙擺拆卸，整套衣服還是很好看，並不影響她的演出。
陳小薇是2018年的越南小姐比賽的冠軍，在Instagram上擁有超過80萬名粉絲，是越南小有名氣的模特兒，2000年出生於越南廣南省的她，年僅23歲便成為越南演藝界的新星，並擁有175公分的好身材。