悼念范疇！林佳龍不捨：他一生值得尊敬、後進的典範

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林佳龍說，范疇有一半的時間在世界各地創業，遍及美國、中國、新加坡與台灣，他用實務經驗，在教育、數位出版、風險投資、區域經濟等領域紮根及推廣，不僅如此，他更是有著哲學思維的高度，透過獨特創見的評論，提出獨樹一格的精闢觀點，出版了《與中國無關》、《與習近平聊聊台灣和中國》等經典之作，不但暢銷，更是對社會有深厚的影響。
林佳龍提到，令人肯定的是，范疇對台灣的深厚感情，表現在他哲學思索下的論述，認為台灣在列強夾縫中必須堅強生存，民主自由更是台灣的內生之道，而這構築了他所提出的「台灣學」，這是全球發展的典範，更凸顯台灣的重要性，這也是他力推「台灣平民三精神」的重中之重。
林佳龍回憶，曾邀請范疇來參與李登輝學前導講座，精彩的分享直到現在依舊讓人感到無比的感動，不只如此，范先生在著作中，對中國的觀察相當精準且獨特，尤其是提出「中共不等於中國」的看法，這是出於他對於中國深受中共專制統治的感傷，也是對於中國走向民主自由的期待，「讓我相當敬佩他犀利又中肯的觀點」。
林佳龍提到，范疇先生長年哲思不斷、著述不懈，如今，這位善用妙喻、犀利評論，有著「今之李白」美譽的哲人已離我們遠去，「我想以『先生已遠，典範長存』，來作為我對這位我尊敬的先進、長者、哲學家-范疇先生的感念之意」。
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