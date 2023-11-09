賴清德團隊競選團隊 民眾黨點名姚立明、邱義仁等人有爭議
民進黨總統參選人賴清德日前公布競選總部核心8人幹部小組，民眾黨今（9）日批評看似民進黨大團結，各派系人馬皆到齊，但名單攤開來各有爭議，包括競辦主委姚立明曾批「民進黨是垃圾」、決策委員會召集人邱義仁擔任足協理事長期間遭爆足協積欠旅行社機票款項等。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立法委員陳琬惠、柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱、台灣民眾黨發言人李頂立召開記者會，質疑賴清德競選團隊爭議多。陳琬惠指出，邱義仁接連出任天籟飯店董事長、台灣日本關係協會會長，飽受酬庸吃香喝辣毫不遮掩，最新遭踢爆在擔任足協理事長期間掏空8600萬，爆發欠款賴帳爭議。有平面媒體接獲旅行社業者投訴，遭足協積欠機票款項195萬，還稱是前任理事長邱義仁和鄭文燦任內債務，要求業者自己向這兩人追討。邱義仁至今不聞不問拒不回應，可以拍拍屁股就走人嗎?
陳琬惠更提到，過去邱義仁認為瘋了才會搞台獨，那賴清德曾經是「務實的台獨工作者 」，賴清德是不是邱義仁口中的瘋子呢?陳琬惠也要賴清德總幹事潘孟安講清楚，他和梁文傑在居酒屋聚會時，有沒有知法犯法，跟梁文傑一樣也在抽加熱菸?
吳怡萱指出，姚立明曾在2020年更公開批評民進黨是垃圾，被親綠媒體封殺，最近擔任新職務後，又開始「解除封印」上三立節目，到底對姚立明來說，民進黨是不是垃圾? 過去他曾因為「超越藍綠」的理念加入柯文哲競選團隊，如今柯文哲仍然在為台灣政治開拓一條超越藍綠的道路，柯文哲沒有變，是姚立明變了，呼籲姚立明「找回初衷、回頭是岸。」
吳怡萱也提到，賴清德家違建爭議，身為競選總督導的卓榮泰竟然可以幫忙開脫「誤會」，難怪賴團隊從頭到尾都在說謊硬凹，說有繳稅卻找不到稅籍資料、建物92年後長大長卻又沒有申請建照，凹不過去只好用溫情攻勢。違建該拆就拆，文件該補正就補正，不要東扯西扯，果然突顯整個團隊毫無法治可言。