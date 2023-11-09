周渝民拍《與惡2》先整形 撂話臉皮拉到最繃「電眼變鳳眼」
《我們與惡的距離2》主要卡司首度曝光，由金鐘導演林君陽率領主演周渝民（仔仔）、薛仕凌、謝欣穎、楊貴媚、于子育，今（9）日現身文策院「2023創意內容大會」，承襲首季直面議題的寫實調性，《與惡2》將深入社會安全網、國民法官等議題，故事內容橫跨20年，要回到年輕小夥子的模樣，周渝民打算靠整形，搞笑說：「我打算進行眼尾拉提手術，拉成鳳眼，繃到沒表情。」
記者羅凌筠／台北報導
《與惡2》將於今年12月正式開拍，編劇呂蒔媛歷經4年田調撰寫，故事時空在3個年代跨度穿梭，架構龐大複雜，涉及公衛、法律、政治、精神疾病等領域，光主要角色就多達18位、配角約30位，有台詞的人物更多達上百人。
呂蒔媛提到，由於田調過程中喜歡大量閱讀「判決書」，進而帶給她創作上的啟發，「看一個人的犯罪，不是只看他當下的過程，是要看他過去所有的生命歷程，那既然是這樣我們就一起回到20年前吧！」
導演林君陽坦言看完劇本第一反應是「好難」，更形容這部戲是《與惡1》加上《人選之人》的雙重難度，「短期之內還沒有看到台灣有人這樣做過，這事情是很興奮的。」
由金鐘視帝周渝民挑戰飾演喪失妻兒的精神科醫生、「得獎機器」薛仕凌演出地方立委、金馬得主謝欣穎詮釋命運坎坷的堅韌母親，金馬影后楊貴媚飾演議員，劇中也是薛仕凌的媽媽，金鐘得主于子育飾演公衛護士，金獎陣容備受期待。