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出席海峽兩岸港口城市論壇　謝國樑明起率團訪陸交流

▲謝國樑在市議會市長施政總質詢休息受訪說明日將率團訪陸進行交流訪問。（圖 ／基隆市政府提供）
▲謝國樑在市議會市長施政總質詢休息受訪說明日將率團訪陸進行交流訪問。（圖 ／基隆市政府提供）

記者吳嘉億／綜合報導

基隆市長謝國樑今（9）日在市議會市長施政總質詢休息受訪時透露，將於明日下班後率行政團隊前往大陸深圳交流訪問，並舉辦「2023年海峽兩岸港口城市論壇」，以「港城相融 攜手共贏」為主題，期望從兩岸港口城市經驗中相互學習，促進經濟交流與合作。

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謝國樑表示，希望比照臺北、上海的雙城論壇，規劃利用周末時間前往深圳進行訪問，並舉辦海峽兩岸港口城市論壇，並邀請桃園市政府、花蓮縣政府派員參加，與雙方產、官、學界人士就港口城市、海洋運輸、海洋教育、海洋教育、海洋產業、海洋生態環境保護等議題，進行學術交流與討論。

謝國樑指出，此行主要將到對岸關心在陸航運的台商，與企業代表赴深圳關心基隆企業在深圳的發展近況，並進行航運產業考察，從民間的角度學習航運產業的成功經驗，進行交流，爭取更多航運到基隆來設置營運總部，增加更多就業機會，提高基隆的城市競爭力。

基隆市政府表示，本次活動由基隆市與深圳市雙方共同舉辦，創造港口城市之間相互交流學習的機會；市府以「推動海洋、海洋教育及海洋休閒運動產業」為題，分享經驗食魚教育與帆船賽及磯釣賽等賽事活動經驗，其中臺灣海洋大學主任曹校章將以「海港城市在地產業永續發產與打造國際旅遊城市」為題，針對USR大學社會責任實踐進行發表。
 

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