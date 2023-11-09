出席海峽兩岸港口城市論壇　謝國樑明起率團訪陸交流

基隆市長謝國樑今（9）日在市議會市長施政總質詢休息受訪時透露，將於明日下班後率行政團隊前往大陸深圳交流訪問，並舉辦「2023年海峽兩岸港口城市論壇」，以「港城相融 攜手共贏」為主題，期望從兩岸港口城市經驗中相互學習，促進經濟交流與合作。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，希望比照臺北、上海的雙城論壇，規劃利用周末時間前往深圳進行訪問，並舉辦海峽兩岸港口城市論壇，並邀請桃園市政府、花蓮縣政府派員參加，與雙方產、官、學界人士就港口城市、海洋運輸、海洋教育、海洋教育、海洋產業、海洋生態環境保護等議題，進行學術交流與討論。
謝國樑指出，此行主要將到對岸關心在陸航運的台商，與企業代表赴深圳關心基隆企業在深圳的發展近況，並進行航運產業考察，從民間的角度學習航運產業的成功經驗，進行交流，爭取更多航運到基隆來設置營運總部，增加更多就業機會，提高基隆的城市競爭力。
基隆市政府表示，本次活動由基隆市與深圳市雙方共同舉辦，創造港口城市之間相互交流學習的機會；市府以「推動海洋、海洋教育及海洋休閒運動產業」為題，分享經驗食魚教育與帆船賽及磯釣賽等賽事活動經驗，其中臺灣海洋大學主任曹校章將以「海港城市在地產業永續發產與打造國際旅遊城市」為題，針對USR大學社會責任實踐進行發表。