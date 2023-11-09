桃園2死大火！檢方初判85歲阿祖「點打火機」燒床墊 釀成悲劇
桃園市桃園區龍壽街145巷內一處公寓4樓，昨天晚間突發惡火，導致8歲男童命危觀察中，57歲的外婆與85歲的曾祖母雙雙身亡，而曾祖母救出時已經明顯死亡，屍體嚴重碳化；桃園地檢署今（9）日會同火調人員返回火場勘查，初步認定曾祖母持打火機燒床墊，最重導致2死1命危的悲劇。
記者孫唯容／綜合報導
昨天晚間7時28分，桃園市警消獲報，桃園區龍壽街145巷內一處公寓4樓發生火警，出動消防人員54名、消防車26輛、救護車5輛前往救援，警消到場後迅速控制火勢，並救出3名住戶，不過都已失去生命跡象，其中1人明顯死亡，其餘2人命危，緊急送往醫院救治，最終導致85歲干姓曾祖母身亡，57歲的簡姓外婆送醫不治，年僅8歲的干姓男童救回一命，仍在觀察中。
據了解，干姓一家5口中，85歲的曾祖母行動不便，外婆則領有身障手冊，一家人的經濟重擔原先還有29歲的母親以及外公支撐，豈料外公幾個月前心肌梗塞過世，改由外婆接送，只剩媽媽一人需要承擔全家生計。
曾祖母疑似久病纏身，再加上兒子離世，情緒一直低落，檢察官姚承志今天會同消防局火調人員以及警方重回火災現場勘驗，初步判斷，應是曾祖母自己使用打火機點燃床墊才導致大火，後續也將對曾祖母以及外婆相驗，釐清死因。