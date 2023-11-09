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一生必遊景點「高美濕地」　議員：人潮不見

▲議員楊典忠指出，高美濕地觀光遊客今年暑假較去年疫情前減少5成(圖／柳榮俊攝2023.11.9)
▲議員楊典忠指出，高美濕地觀光遊客今年暑假較去年疫情前減少5成(圖／柳榮俊攝2023.11.9)

記者柳榮俊/台中報導

台中市議會今(9) 日進行觀光交通委員會業務質詢，市議員楊典忠針對高美濕地觀光遊客今年暑假較去年疫情前減少5成提出質詢，他表示，據交通部觀光署資料庫，今年7月觀光遊客為3萬7千多人次，比去年7月觀光遊客8萬7千多人次減少57%，創下同期觀光遊客的新低紀錄，他說，被國外網站譽為「一生必遊一次」景點的高美濕地，今年暑假竟然人潮不見。

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楊典忠認為，市府今年3月9日解散高美濕地推動觀光跨局處小組，而暑假也沒有進行周邊交通接駁車計畫，10月把原本要海線舉辦的國慶煙火活動改到市區，往年夏季帶動台中海線觀光的藍帶海洋活動，整個被忽視，他呼籲市府應該恢復高美濕地整體發展觀光跨局處小組，重視海線觀光發展的特色與景點串聯問題，重新把海線的觀光客找回來。


副市長黃國榮表示，市府過去12年都相當重視高美濕地觀光，包括景觀橋、體驗館、道路拓寬等建設，跨局處工作小組是任務編組，合併之初各項工作權責分工需要協調地方比較多，經過十多年運作各局處都知道加強哪些地方，工作小組就停止運作，不過跨局處小組隨時都可以召開，任何一個機關業務需要跨局處協調，副市長、副秘書長都非常樂意出來擔任協調工作，目的都會達成，功能都還會存在。至於觀光人次減少問題，事出必有因，跨局處小組運作最主要是為了周邊建設的跨局處協調目的，並不是要推動觀光。


觀旅局長陳美秀表示，高美濕地是宣傳台中觀光的亮點，跨局處小組已經運作十多年，當初是各局處分不清楚誰做甚麼，高美濕地觀光公車班次問題，會再跟公車業者協調，觀光公車班次因地點不同而有差異，高美濕地主要是看夕陽的時間，山上谷關線主要是清晨、晚上。


楊典忠表示，縣市合併升格後，當時市長胡志強就任後第一天就到高美濕地，認為高美濕地保護刻不容緩，保育、觀光、安全缺一不可，而盧秀燕市長也說，高美濕地是台中海線景點中最大亮點，市府各機關除依權管持續維護外，期盼提升高美濕地整體服務品質，上任立即成立跨局處小組，但是卻在連任後，今年3月9日高美濕地跨局處小組會議決議解除任務。


楊典忠強調，高美濕地一直在面臨陸化、生態環境轉變的內部問題，而濕地周邊公共設施未完善、廁所都還沒蓋好，交通停車亂象叢生、海堤階梯過大對長者不友善、觀光導覽設施不完備，無障礙通道太遠不便，遊客中心距離木棧道太遠、大眾運輸提供觀光能量不足、農業市集、地方小吃攤販區至今未設置，市府投入觀光活動資源不足等問題，都亟待跨局處研商解決。

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