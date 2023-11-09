楊繡惠凌晨突告白：好愛胡瓜！曝5年前暖舉 58歲仍渴望嫁好尪
資深女星楊繡惠，是演藝圈內出名「孝女」，日前她砸9千萬買新房孝親，今（9）日凌晨突如其來在臉書對綜藝大哥胡瓜告白，「我真的好愛瓜哥！」並親吐原因，她5年前問胡瓜：「那件外套去哪裡買！我要買給爸爸穿！」對方霸氣直接送出外套，超級暖心。58歲楊繡惠至今仍小姑獨處，但她在民視、八大《綜藝新時代》外景時，無意間流露想嫁人的心聲。
記者黃盈容/綜合報導
楊繡惠父親是台灣喜劇演員阿西，相當有孝心的她經常帶父母遊山玩水。楊繡惠在臉書揭5年前受前輩胡瓜照顧的事蹟，先告白「好愛瓜哥」，接著說到，「我說瓜哥！你身上那件外套去哪裡買！我要買給爸爸穿！」胡瓜直接把外套送給楊繡惠爸爸，楊繡惠表示，爸爸至今還在穿那件外套， 相當珍惜。並透露今胡瓜將去她家作客。文章發出後，許多網友見了大讚胡瓜是暖男。
而楊繡惠日前和阿翔、籃籃等人錄製《綜藝新時代》到宜蘭礁溪、三星體驗蔥油餅達人的工作。楊繡惠問職人，俗語「偷挽蔥，嫁好尪」，元宵節這裡會不會有很多人來偷拔蔥？職人回說有很多，但也有客人很可愛，問能否先付錢，然後她會在晚上來偷偷拔蔥。楊繡惠聽聞後，笑說「那我先付錢，明年元宵我來偷拔，想要來嫁好尪」，一番會卻遭籃籃虧：「妳這年紀偷拔還有機會嗎？」楊繡惠怒回：「我的那個他只是還沒出現而已啦！」