町田啓太來台灣了！《30歲處男》變長髮花美男 大讚台妹有夠暖
日本男星町田啓太陸續以《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《今際之國的闖關者》等劇走紅，他日前合作影帝菅田將暉演《電影版 勿說是推理》，今（9）日特地抵台宣傳，原本留著俐落短髮的町田啓太，變身長髮花美男示人，他見到百名粉絲接機，在下榻飯店受訪時表示：「台灣粉絲真的很溫煖！不只氣候，人情味也是！」
記者陳雅蘭／台北報導
日本影帝菅田將暉主演《電影版 勿說是推理》於日本上映後票房口碑雙贏，除了拿下6週票房冠軍，票房更賣破44億日幣（約台幣9.5億元），寫下驚人紀錄。在片中飾演重要角色、紅遍亞洲的町田啓太為了宣傳即於明（10）日在台灣上映的《電影版 勿說是推理》，今首度訪台會粉絲。
町田啓太留著中短髮，戴著白色鴨舌帽現身入境大廳，臉上胭脂未抹仍擋不住明星光環，機場守候已久的百名粉絲一見到偶像出現，以熱情尖叫聲回應，町田啓太也親民與粉絲打招呼。
町田啓太受訪先以中文說：「大家好我是丁田啓太。謝謝大家。」再表示因為第一次來台灣，在機場看到粉絲感到新奇，大家反應很熱情之外也激動跟他喊話，讓町田啓太心情大悅：「台灣粉絲真的很溫煖！不只氣候，人情味也是！」除了訪問，町田啓太晚上6點半也會現身台北西門樂聲影城，出席《電影版 勿說是推理》首映會活動。