雲豹能源前三季EPS達7.6元　專注本業打造低碳永續家園

雲豹能源表示，前三季營收主要挹注來源為認列全台單一最大儲能案場及光儲案之工程收入。展望未來，雲豹能源不僅專注綠能本業，事業版圖將延伸至綠色循環經濟產業，力圖打造低碳永續家園。秉持永續環境、友善共好以及減碳精神，雲豹能源多年來透過綠色公益、體育與永續行動等各種模式，串接全台企業、NGO組織、學校與教會等個組織力量，發揮強強聯手精神將能源轉型與永續地球觀念在各地深根發芽。
近期雲豹能源永續軟實力備受肯定，包括在「2023台灣國際智慧能源週」憑藉著落實環保概念打造出創意十足展場設計，榮獲「台灣國際智慧能源週」永續創意獎殊榮。企業特別製作漁電共生紀錄片，展現實踐在地ESG行動力，擊敗60多家企業脫穎而出，獲得資誠永續影響力獎年度入選證書，肯定雲豹能源之永續影響力！
同時，雲豹能源也將綠能永續的觀念帶入校園，在漁電共生場域發揮環境共生、在地共榮精神，定期舉辦綠能小教室，將漁電共生知識融入課程教材，因而獲頒台南市北門區公益貢獻獎，表彰企業長期支持地方公益與綠能教育不落人後！
雲豹能源將以打造低碳永續家園為企業發展重點，從多面向拓展ESG核心價值，展現「綠能波克夏」軟硬兼具之企業全方位永續實力。
雲豹能源不僅專注綠能本業，力圖打造低碳永續家園，與地方創造共榮共好之永續未來！
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