親美親中兩派大戰！菲律賓政治對立升溫　高官：恐引發軍事政變

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布勞納在三寶顏市舉行的指揮權交接儀式上，告訴部隊官兵，9月間有跡象顯示，有退役軍官正在策劃「破壞穩定」的陰謀，認為「總統應該換人」，但軍方將「迅速而明智地」對任何參與其中的現役人員採取行動。
綜合菲律賓媒體報導，退役將領黎奧（Eliseo Rio）表示小馬可仕陣營和杜特蒂陣營之間存在嚴重分歧，部分退役將領評論小馬可仕政府的施政，甚至表達不滿，總統小馬可仕代表菲律賓菁英階層的利益，他們希望將菲國完全融入美國對中國的戰略競爭；而副總統薩拉·杜特蒂（Sara Duterte）則有曾擔任總統的父親杜特蒂和另一位前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）支持親中路線。
雖然去年總統大選前，小馬可仕再三承諾會延續前總統杜特蒂的親中路線，但上任後小馬可仕推動的政策，都跟親美路線有關，引發部分人士的不滿，擔憂菲律賓對南海的主權主張，以及在「加強國防合作協議」（EDCA）下擴大美軍進駐，將破壞他們擴大與北京政府發展的經濟關係。
《南華早報》指出，前任總統杜特蒂已針對政變傳聞正面回應，他在昨（8）日大力否認，甚至說：「莫名其妙。」他承認自己的確有跟一些退役將領碰面，但從未討論過策動政變，「我說過，只要沒有嚴重的貪腐問題，就不會發生政變。小馬可仕控制了貪腐，我不認為他的任內會發生重大貪污問題。」