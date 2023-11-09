台灣人聊天超愛「用」！口頭禪全場爆共鳴 陸網一片困惑：不理解
台灣人對話總是摻雜著特殊的「台式語言」，讓其他人聽得霧煞煞。近日就有大陸人指出，台灣人不僅喜歡把「蛤」當口頭禪，更愛把「用」當成整句話的動詞，去替換本該出現的動詞，讓他們相當不解。貼文曝光後，讓不少人瞬間爆共鳴，直呼：「有時候碰一下我女友，她還會說『不要用我啦』。」
記者賴禹妡／綜合報導
近日一名台灣人在「小紅書」中發文分享，她曾因講話方式被大陸網友評論「台灣說話是這樣的嗎？我聽起來覺得很怪」，讓她困惑回應「蛤，不然是怎樣？」此話一出，讓她朋友立刻直言：「這個『蛤』就是歹灣郎（台灣人）！」
貼文曝光後，留言區瞬間爆共鳴，「只要是台灣的不論有沒有聽到都先蛤一聲」、「沒聽到：蛤，聽到了但不知道怎麼回答：蛤」、「蛤可以用做標點符號」、「真的開始超級不理解，後來聽習慣了還好」。也有大陸網友點出其他特色，「最驚訝的一點是說『不客氣』是『不會』，以前聽半島鐵盒的時候還沒發現」、「我的台灣同學語助詞超多」。
另外，還有人點出台灣人很喜歡把「用」當作動詞掛在嘴邊，「有時候我朋友表達讓我把事情放著她來做，她會說『我來用就好』」。讓其他人紛紛附和，「對啊！之前約一個女生出門，她問我頭髮『有用過嗎？』」、「是！有時候碰一下我女友，她還會說『不要用我啦』」。