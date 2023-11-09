您的外送餐點可愛中！小幼貓搭機車逛街 5.5萬人見真面目讚爆
你看過可愛柴柴在路上行走，看過各式各樣的狗狗在路上奔跑，但你有沒有看過可愛小貓咪逛大街呢？近日，就有網友分享在路上看到有飼主背著寵物背包，裡面放了兩隻小萌貓正好奇的探索這個世界，畫面相當可愛，超過5.5萬人狂讚「我真的要融化了啦！」而小貓咪的爸媽也被釣出，引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在路上觀察學院貼文指出「您的餐點正在可愛中」只見貼出的照片當中，前面一位女騎士背著一個透明的寵物背包，裡頭裝了兩隻小萌貓，陪同飼主一起逛大街！屬於另類的遛貓，兩隻小貓咪也好奇的看看外面的世界長怎麼樣，一種「誰能比我萌」的感覺湧上。
貼文曝光之後，吸引超過5.5萬人狂讚「真的快被可愛死了.....」、「天阿我真的會一直跟在這位女騎士後面哈哈哈哈哈，太可愛了啦」、「可愛到暈倒，看好久」、「太可愛！太可愛！太可愛！所以我講三次」。不過也有網友建議「這種太空包空氣比較稀薄唷！可以換成有氣孔的包包唷」。
而由於貼文反應熱烈，貓貓的飼主也現身「這邊跟廣大的網友感謝喜愛我們家的兩隻小可愛，我們有車、也有注意貓咪的狀況，因為交通上真的不是太方便所以選擇騎車，也不一一回覆關於任何怎樣做比較好的言論，大家的建議我們會參考，但既然已經被拍到了，就請大家欣賞兩隻小可愛就好惹」而貓貓媽咪也表示「因為兩隻小貓還沒斷奶，所以就帶到公司去，一到公司就抱出來餵奶」又可愛爆擊一波啦！