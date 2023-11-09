柯文哲護徐春鶯嗆學生「評論什麼東西」　負面聲量飆升2倍

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進一步觀察柯文哲聲量走勢，一共有2波聲量高峰，其中一波與「藍白合」有關。11月3日柯文哲證實，國民黨提出新方案來共推最強人選，但一個比人多、一個比黨大，無法呈現大多數民意，因此他仍主張以全民調方式，但若民調結果在誤差範圍內，「就算我贏也願意當副手」，讓柯文哲單日聲量升高近5.5萬則，再度掀起在野整合的討論熱度。
另一波聲量高峰為11月7日柯文哲至高雄大學演講，學生詢問為何考慮納入具有統戰色彩的徐春鶯擔任不分區立委，柯文哲激動反嗆，「她有犯法嗎？連進入司法程序都沒有，你評論什麼東西！」對於柯文哲怒嗆學生，有支持者認為「真性情」，但多數網友則認為柯文哲嗆學生不恰當，無法接受質疑讓人失望。
大數據分析，柯文哲言論往往創造不少網路聲量，但細究其組成卻以負聲量佔據為主，尤其演講開嗆學生一事，便讓負面聲量超過正面3倍，其餘包括多個議題立場多變、誇口「吃飯沒廚餘」、藍白合態度反覆等，都引發負面聲量倒灌。
相較於柯文哲嗆學生的行徑，對比賴清德上月底在海洋大學演講，遭學生尖銳提問，校長起身希望針對演講主題發問，賴清德主動緩頰說，「校長沒關係啦，給他問給他問」，回應獲得網友好評，也有網友評價「2人氣度差很多」。
榮泰創數據說明，另對於大學生提問同婚議題，柯文哲聲稱沒說過反對，但又被網友抓包9年期間改口4次，前後說法不一。除了在同婚立場上跳動，環保團體也批評柯文哲核能立場也是一變再變，柯文哲多變的態度也讓網友們不意外，討論大多為「習慣就好」、「說謊成性」。
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