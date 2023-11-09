特企／瑞穗調味乳舉辦親子甜點DIY課程　讓孩子變小小鑑定家

發揮孩子的創造力 調味乳的創意用法大公開！
小時候趕在媽媽到家前打開冰箱偷喝的那瓶蘋果牛奶，竟然也能加入到甜點！除了平常讓寶貝直接飲用外，還能延伸不同用法，讓寶貝喝得開心也玩得開心！本次活動特別選用有加入瑞穗鮮乳優質生乳的瑞穗調味乳作為蛋糕內餡，讓寶貝參與DIY製作過程，一起感受那股讓人勾起滿滿回憶的濃郁巧克力與清新蘋果香氣。在趣味的烘焙過程中，啟發寶貝創造力，也讓寶貝嚐試不同的新鮮事物。
口感養成計畫推出 一起來培養寶貝對鮮奶的喜愛！
瑞穗調味乳推出寶貝口感養成體驗活動，只要參考營養師分享的食育守則，且選擇鮮奶含量高的瑞穗調味乳，再搭配品奶步驟指引，讓寶貝化身小小鮮奶鑑定家，一起品嚐有加鮮奶的調味乳的美妙滋味。藉由親子手作課程，不僅補充知識，也和寶貝一起度過美好又充實的一天！
瑞穗調味乳「小小鮮奶鑑定家」活動限定三個月 限量300份可愛貼紙免費拿！
瑞穗調味乳推出的「小小鮮奶鑑定家」親子甜點DIY活動11/7正式開跑，首波活動已在短短幾天內搶購一空，爸爸媽媽快帶寶貝來製作屬於自己的「瑞穗調味乳蘋果/巧克力哞哞」蛋糕，讓寶貝在體驗過程中獲得更多營養知識及滿滿的成就感。除了甜點與調味乳外，更贈送限量的鑑定家可愛貼紙，讓家長與寶貝共同裝飾甜點外盒，讓親子關係更加溫！快上Home.焙小日子官網報名充實又寓教於樂的烘焙體驗課程。
【 活動資訊 】
瑞穗調味乳「小小鮮奶鑑定家」親子手作課程
活動期間：2023/11/07(二)～2024/01/31(三)
活動地點：Home.焙小日子 全台六家門市（營業時間以各門市資訊為主）
活動預約網站：inline線上訂位
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