北捷驚見「亮刀伯」！不爽搭捷運電梯被撞 7旬男嗆聲還揮水果刀
8日晚間，北市捷運警察隊獲報，捷運西門站月台電梯口，有2民眾發生爭執，警方獲報趕抵現場後，驚見其中1名男子持刀揮舞，立即將人控制後帶回派出所；據了解，事發當時，持刀男子不滿出電梯與民眾發生擦撞，雙方爆發口角爭執，最終該男子掏出水果刀揮舞，嚇壞民眾，月台人員見狀立即報警求助。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，8日晚間9時許，71歲的林姓男子從捷運西門站準備搭車前往景美，在月台電梯準備出來時，恰巧和準備進入電梯的28歲宋姓男子，雙方發生擦撞，林男心生不爽，立即對著宋男辱罵，隨後引發口角，林男更拿出水果刀揮舞，嚇壞在場民眾。
後續月台人員立即報警，警員趕往現場把林男壓制在地，並帶回派出所，事後宋姓男子也對林男提出傷害、妨害自由及妨害名譽等告訴，訊後依相關罪嫌移送地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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