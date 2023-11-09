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NBA／離譜！字母哥灌籃後看對手就被趕出場　裁判對吹罰做出解釋

▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo因為在灌籃後怒視對手而被吹判技術犯規。（圖／美聯社／達志影像）
▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo因為在灌籃後怒視對手而被吹判技術犯規。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo今（9）日因為在灌籃後怒視防守他的Isaiah Stewart一眼，就因此領到第二次技術犯規遭到驅逐出場，賽後比賽吹判報告出爐，聯盟方面也針對此爭議吹罰給出回應。

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想像一下，你花一大筆錢，帶你的家人去NBA看最喜歡的球星比賽，結果卻看到他們僅僅是因為灌籃後盯著對手一秒鐘就被驅逐出場。NBA裁判這樣越吹越緊的哨音，對於聯盟整體發展是否有益，有待商榷。

這一回合發生在公鹿以73:60領先的時候，字母哥在第三節的一次攻防轉換中，用自己招牌的切入灌籃點燃全場，但因為他之後示威性的看了一眼Stewart，就立刻被吹技術犯規，由於這是他本場個人的第2次，也因此遭到驅逐出場。

賽後這場比賽的主裁判Rodney Mott對這次吹判做出解釋，「扣籃之後， Giannis轉向對手並嘲諷他，這是違反運動精神犯規。根據規則，他被驅逐出場，因為他這一場已經領到了第2次違反運動精神犯規」。

至於第一次技犯是因為什麼原因呢？Mott解釋說，當時字母哥對吹罰不滿，因此對裁判說了髒話，「在比賽中，Giannis衝向籃筐，他認為自己被犯規了。之後他向裁判說髒話，這是違反運動精神的技術犯規。」

賽後不少球迷直言「裁判毀了比賽」，畢竟雖然他們給出了具體吹罰的原因，但是這樣過度的哨音，其實是在壓抑選手在比賽中的真性情釋放，對於球迷來說也是在扼殺觀賞性。

Antetokounmpo此役得到15分9籃板5助攻3阻攻，公鹿在主控Damian Lillard末節砍下18分、全場斬獲34分的帶領下，最終以120:118擊敗活塞。

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