2023打開台北！臺北文創14樓「限時解鎖」　 300名額5分鐘被搶光

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從永續建築到環境共生 重新對焦城市生態平衡
「2023打開台北」以「永續與對話」為主題，從多個日常面向出發，開啟永續宜居的城市對話，聚攏人們對台北的期待和想像。曾經榮獲第12屆國家建築金質獎「規劃設計類-公共建築組」全國首獎的臺北文創大樓，就是讓參與民眾在互動觀察中，與建築、城市、地景、和人文歷史等視角開展全面性對話的絕佳場域。
臺北文創總經理劉麗惠表示，永續是全人類共同追求的目標，也是臺北文創重要的核心價值之一。接下來，臺北文創即將攜手母公司台灣大哥大、松山文創園區，展開獨角仙、蝴蝶、和鳥類的生態營造計畫，將松菸打造成台北最大的生態跳島。「維持生物多樣性是世界永續發展的重要基礎，臺北文創希望透過松菸生態營造計畫，喚起民眾重視城市生態所遭遇的風險與挑戰，進而學習與自然物種和平共存、親密互動，重新找回因城市發展而失去的生態平衡。」
站上臺北最美天際線 深度走讀城市發展脈絡
由日本建築師伊東豊雄設計的臺北文創大樓，是松山文創園區內的最高建築。當年伊東豊雄為了延伸松菸古蹟的歷史意涵、呼應周遭自然生態環境，特別採取了層層後退、如梯田般的建築設計，向上延伸到14樓臺北文創會所時，正好形成了一個視野極大化的制高點，將臺北市的東西南北、新舊城市風貌盡收眼底，可以清楚看出時代演進過程中，台北城區重疊交錯的發展輪廓。
其中，從臺北西南方開始延伸的忠孝東西路軸帶最具代表性，曾經是台灣最高的新光人壽大樓，如今依舊是台北西區最巍峨的建築；軸線的另一端，就是號稱「台北曼哈頓」的信義區，台灣最高建築101大樓、南山廣場、和即將的富邦A25等摩天大樓群，氣宇非凡的聳立，就這麼一轉頭的功夫，便看盡了城區興替、社會變遷。
此外，環繞臺北盆地四周的綿延群山更是臺北文創會所的另一大看點。從270度的大型落地窗望出去，臺北市北面的七星山、大屯山，西北方淡水河口的觀音山，甚至是坐落在東北方向的基隆火山群，全都歷歷在目。天氣晴朗時，更可以看到浮現在盆地南方、標高3千多公尺雪山山脈的遠山淡影，頗具中國山水畫的意境。
為了提供更細緻的導覽，臺北文創APP特別推出全新360度互動觀景功能，只要下載安裝APP，就可以透過手機螢幕，對照辨識出從臺北文創14樓文創會所遠眺的山脈位置及名稱，點擊畫面標籤，還可以能查詢山脈和景點的介紹資訊，同時提供外連GOOGLE地圖以及官方網站的功能。
11月11日至12日為期兩天的活動，臺北文創將在每天14：00至20：00各安排3梯次的日間專人導覽、和2梯次的夜間專人導覽，每場限定30人，活動開放現場候補，有興趣的民眾不要錯過。