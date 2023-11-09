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李愛綺投資負債2900萬！尪只要3分鐘求愛撇婚變　月付12萬還債

▲李愛綺先前因為投資失利負債2900萬，還與老公因此鬧婚變，今（9）日出席記者會，近況曝光。（圖／NOWnews攝影中心）
▲李愛綺先前因為投資失利負債2900萬，還與老公因此鬧婚變，今（9）日出席記者會，近況曝光。（圖／NOWnews攝影中心）

記者吳雨婕／台北報導

李愛綺於今（9）日在台北舉行單曲〈逗陣做夢〉，邀來閨密何妤玟站台，李愛綺不僅爆料年輕時，曾與何妤玟不合，直呼對方偶包重，還超級奇怪。日前李愛綺因為老公投資失利，負債2900萬還鬧婚變，談及此事，李愛綺表示，現在與老公感情更加堅定，老公還會大膽以「只要3分鐘」求愛；欠債部分，則是每月花12萬還債，現在債務只剩下1000萬。

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李愛綺上一次推出專輯已經是2014年，該張專輯《微風・城市》還讓她拿下第26屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，相隔9年再度推出音樂作品的原因，是因為想要有更好的作品，但找不到合適的歌曲，還碰上疫情，因此一拖再拖。

先前李愛綺因為大10歲的外國老公Duke投資健身房失利，導致負債2900萬，一度鬧出婚變，而經歷過此次風波的夫妻倆，反而感情更加堅定，「我們很好，之前風風雨雨，夫妻就是會經歷這些事情。」談到夫妻生活情趣，她笑說雖然不會像剛結婚時頻率這麼高的「恩愛」，但老公還是會時常主動要求，李愛綺表示常常以「想要休息」、「沒有時間」婉拒，不過都被老公以「妳不要動」、「我只要3分鐘」這類開玩笑的方式求愛。

▲李愛綺先前因為投資失利負債2900萬，還與老公因此鬧婚變，今（9）日出席記者會，近況曝光。（圖／NOWnews攝影中心）
▲李愛綺先前因為投資失利負債2900萬，還與老公因此鬧婚變。（圖／NOWnews攝影中心）
李愛綺表示，先前的欠債靠著賣房子已經還了大部分，如今還剩1000萬的債務，現在每月花12萬還債，她提到以前與老公花錢大手大腳，但自從發生投資失利這件事情後，他們會開源節流，精打細算，也由於房子已經賣掉了，所以現在是租屋，「現在買房子也不容易，希望可以慢慢來（買房）。」

今天記者會請來閨密何妤玟站台，李愛綺卻笑說剛出道時，與邱心儀、何妤玟3人是女團「新國民美少女」，雖然是團員，可是卻因為何妤玟偶包太重，讓李愛綺與邱心儀聯合起來排擠何妤玟，李愛綺表示：「我們之前很不合，年紀又都很小，她有偶包，很多都不能說，讓我跟邱心儀覺得很尷尬。」李愛綺不客氣地直呼：「她以前超怪的！」因此雙方曾斷聯10年，何妤玟經歷過結婚、分手，才漸漸展露真實的自己，兩人也才成了真的很要好的朋友。

▲李愛綺先前因為投資失利負債2900萬，還與老公因此鬧婚變，今（9）日出席記者會，近況曝光。（圖／NOWnews攝影中心）
▲李愛綺（右）與何妤玟是閨密，李愛綺爆料其實以前與何妤玟不合。（圖／NOWnews攝影中心）

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