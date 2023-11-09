李愛綺投資負債2900萬！尪只要3分鐘求愛撇婚變　月付12萬還債

我是廣告 請繼續往下閱讀
先前李愛綺因為大10歲的外國老公Duke投資健身房失利，導致負債2900萬，一度鬧出婚變，而經歷過此次風波的夫妻倆，反而感情更加堅定，「我們很好，之前風風雨雨，夫妻就是會經歷這些事情。」談到夫妻生活情趣，她笑說雖然不會像剛結婚時頻率這麼高的「恩愛」，但老公還是會時常主動要求，李愛綺表示常常以「想要休息」、「沒有時間」婉拒，不過都被老公以「妳不要動」、「我只要3分鐘」這類開玩笑的方式求愛。
李愛綺表示，先前的欠債靠著賣房子已經還了大部分，如今還剩1000萬的債務，現在每月花12萬還債，她提到以前與老公花錢大手大腳，但自從發生投資失利這件事情後，他們會開源節流，精打細算，也由於房子已經賣掉了，所以現在是租屋，「現在買房子也不容易，希望可以慢慢來（買房）。」
今天記者會請來閨密何妤玟站台，李愛綺卻笑說剛出道時，與邱心儀、何妤玟3人是女團「新國民美少女」，雖然是團員，可是卻因為何妤玟偶包太重，讓李愛綺與邱心儀聯合起來排擠何妤玟，李愛綺表示：「我們之前很不合，年紀又都很小，她有偶包，很多都不能說，讓我跟邱心儀覺得很尷尬。」李愛綺不客氣地直呼：「她以前超怪的！」因此雙方曾斷聯10年，何妤玟經歷過結婚、分手，才漸漸展露真實的自己，兩人也才成了真的很要好的朋友。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請鎖定「NOW娛樂」粉絲專頁