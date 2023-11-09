特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》開服滿月慶登場！

超豐富慶典活動 最多領取10000幻魔石
為了和玩家一起慶祝這值得紀念的一刻，《我想成為影之強者！Master of Garden》特別舉辦了一系列慶祝活動，活動期間內每日登錄獎勵最多可以領取到共計幻魔石x10000、鮪當勞漢堡x100個！
在活動期間內，物資調度獲得數將變為２倍、七影列傳「Normal、Hard」關卡的角色碎片&道具掉落量則為3倍！且通過每日任務獲得的體力數量也變為２倍，一口氣讓戰力提升就是現在！
同時遊戲內將會開放「1st Anniversary！特別任務」，完成任務後獲得的Anniversary硬幣，將可以在兌換所兌換幻魔石、角色碎片、裝備等道具。
活動「喪失記憶！？我想藉此回到初衷！」舉辦中！
挑戰活動限定關卡及Boss來獲得角色碎片、幻魔石等豐富獎勵吧!隨著關卡進度還能解鎖活動限定劇情。遊玩活動收集活動硬幣＆討伐積分pt，活動硬幣可至活動商店兌換各式素材，有機會獲得大量養成素材，千萬別錯過！
「覺醒時刻」闇影 闇影慶典轉蛋
做為慶典絕對的王者，眾所矚目的闇影大人也同步現身。期間限定Pick Up角色「覺醒時刻」闇影的闇影慶典轉蛋舉辦中，並且，闇影慶典轉蛋的SS角色出現機率會從3%>4.5%，提升了1.5倍！
上市滿月 打響闇影庭院之名！
為感謝上市至今一個月玩家們的對於遊戲的支持，官方粉絲團也同步舉辦社群活動回饋玩家們，只要達成活動條件，將有機會獲得闇影應援毛巾、闇影珪藻土杯墊，絕對是在家裡搭建闇影祭壇的好時機，讓生活中處處都接受闇影睿智的教誨。
你渴望力量嗎？立即下載《我想成為影之強者！Master of Garden》，即可獲得異世界中的最強power！記得追蹤《我想成為影之強者！Master of Garden》粉絲專頁與相關社群平台，獲得遊戲的第一手資訊！
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