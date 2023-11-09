新社花海停車空間有限　交通局：先查詢剩餘車格

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交通局長葉昭甫指出，今年新社花海盛會結合花毯節共同舉辦，適逢疫情解封，不只台中市民眾來賞花，也會吸引各縣市遊客前往參觀，為提供民眾便捷的交通服務，交通局不分平、假日規劃豐原線、太原線及松竹線提供免費接駁服務，假日再加碼提供東勢線及會場環線(展區巡迴路線)，共計5條免費接駁路線，發車間距為平日20-30分/班；假日15-20分/班，採坐滿即發，民眾不必擔心候車過久的問題。
因應民眾停車需求，花海會場周邊有提供2處汽車及1處機車停車空間，此外，交通局也在展區外圍規劃8處花毯專用停車場，包括豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場(豐原轉運中心旁)、太原(祥和)停車場、中興嶺營區停車場(郵局旁)、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車空間，各停車場旁皆有設置接駁站提供服務。
「賞花前請事先查詢剩餘車格！」葉昭甫表示，這次交通局特別為了新社花海活動設置停車資訊專頁，提供導航以及剩餘車格查詢的服務，特別提醒要自行開車來賞花的民眾，花海會場周邊雖然備有汽、機車停車空間，但停車位有限，請開車來的民眾務必事先查詢剩餘車格，如果已經顯示沒有剩餘車格，請不要再開車上山，改搭大眾運輸來看賞花，不必擔心停車問題，省時又便利。