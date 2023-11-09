中藥粉結塊注意！專家：「3狀況」別再吃　放冰箱保存「有撇步」

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針對中藥粉結塊原因，林淨儀說，科學中藥製作方式是將中藥材熬煮濃縮成膏狀，再黏附於澱粉顆粒並均勻混和，藥師調劑過程中會將中藥粉倒出原包裝塑膠罐，與不同方劑混合，再以機器分裝並融封在紙包內，而因藥粉中的澱粉具有吸濕性，且包裝紙阻隔濕氣的效果不如塑膠罐，若藥粉帶回家後未妥善保存，更可能增加結塊情形發生。
對於中藥粉結塊後安全性，林淨儀則說，其實不需太擔心，結塊為物理性質改變，在醫師開立的療程時間內發生藥品成分變質的風險很低，只要稍作攪拌讓藥粉散開後即可，但如有其他變質狀況，例如顏色或味道改變、出現斑點、結塊無法攪散等，藥粉可能已發霉或變質，不建議服用，最好將藥品丟棄並提前回診。
此外，林淨儀強調，不論西藥或中藥，只要是已分包、脫離原包裝的藥品，都不建議放置超過半年，提醒當次療程未用完藥品最好定時整理、丟棄，避免餘藥留置過久。
對於避免中藥粉結塊方法，林淨儀表示，過去有研究發現，將中藥粉置於雙層夾鏈袋內，可保存超過8週不會結塊，比起單純裸包或置於單層夾鏈袋內，更能延後發生結塊時間，但需注意每次取藥後，必須將夾鏈袋封好，才能達到阻絕空氣的效果。
此外，也可把中藥粉放進冰箱中保存，但記得服用前才能取出，若取出後未馬上服藥，可能使粉包與環境空氣接觸，濕氣遇冷凝結在粉包上，反而更容易讓藥粉結塊。
🟡保存中藥粉注意事項：
◾置於雙層夾鏈袋內，可保存超過8週不結塊。
◾可放進冰箱保存，但取出後應馬上服藥，若放太久會更容易結塊。
◾外出可將部分藥粉置於夾鏈袋內帶走，剩餘藥品置於另一夾鏈袋，避免同一夾鏈袋每天頻繁開合。
◾若仍在醫師開立的療程時間內，一般結塊稍作攪拌仍可服用，但若發現顏色或味道改變、出現斑點、結塊無法攪散等，應丟棄並提前回診。
◾不論西藥或中藥，都不宜放置超過半年。