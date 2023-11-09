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中藥粉結塊注意！專家：「3狀況」別再吃　放冰箱保存「有撇步」

▲中藥粉包以夾鏈袋封好，可減少結塊發生。（圖／北市聯醫提供）
▲中藥粉包以夾鏈袋封好，可減少結塊發生。（圖／北市聯醫提供）

家庭消費中心／綜合報導

台灣氣候比較潮濕，空氣中的水分容易使中藥材、藥粉變質，不少民眾也發現，最後幾天的中藥粉，打開時發現已結塊，不知可否服用；藥師說，一般的結塊不必擔心，但若發現有顏色或味道改變、出現斑點等狀況，千萬別再服用。

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北市聯合醫院中興院區藥師林淨儀說，民眾若到北市聯醫各院區的中醫門診看病，常會拿到醫師開立的科學中藥粉，天數7至28天不等，可能一次領數十小包由藥師分裝的藥粉包，回家後往往每次只需服用一包，剩餘藥粉皆需保存到服用完畢，最好還是要避免結塊。

針對中藥粉結塊原因，林淨儀說，科學中藥製作方式是將中藥材熬煮濃縮成膏狀，再黏附於澱粉顆粒並均勻混和，藥師調劑過程中會將中藥粉倒出原包裝塑膠罐，與不同方劑混合，再以機器分裝並融封在紙包內，而因藥粉中的澱粉具有吸濕性，且包裝紙阻隔濕氣的效果不如塑膠罐，若藥粉帶回家後未妥善保存，更可能增加結塊情形發生。

對於中藥粉結塊後安全性，林淨儀則說，其實不需太擔心，結塊為物理性質改變，在醫師開立的療程時間內發生藥品成分變質的風險很低，只要稍作攪拌讓藥粉散開後即可，但如有其他變質狀況，例如顏色或味道改變、出現斑點、結塊無法攪散等，藥粉可能已發霉或變質，不建議服用，最好將藥品丟棄並提前回診。

此外，林淨儀強調，不論西藥或中藥，只要是已分包、脫離原包裝的藥品，都不建議放置超過半年，提醒當次療程未用完藥品最好定時整理、丟棄，避免餘藥留置過久。

對於避免中藥粉結塊方法，林淨儀表示，過去有研究發現，將中藥粉置於雙層夾鏈袋內，可保存超過8週不會結塊，比起單純裸包或置於單層夾鏈袋內，更能延後發生結塊時間，但需注意每次取藥後，必須將夾鏈袋封好，才能達到阻絕空氣的效果。

此外，也可把中藥粉放進冰箱中保存，但記得服用前才能取出，若取出後未馬上服藥，可能使粉包與環境空氣接觸，濕氣遇冷凝結在粉包上，反而更容易讓藥粉結塊。

🟡保存中藥粉注意事項：
◾置於雙層夾鏈袋內，可保存超過8週不結塊。

◾可放進冰箱保存，但取出後應馬上服藥，若放太久會更容易結塊。

◾外出可將部分藥粉置於夾鏈袋內帶走，剩餘藥品置於另一夾鏈袋，避免同一夾鏈袋每天頻繁開合。

◾若仍在醫師開立的療程時間內，一般結塊稍作攪拌仍可服用，但若發現顏色或味道改變、出現斑點、結塊無法攪散等，應丟棄並提前回診。

◾不論西藥或中藥，都不宜放置超過半年。

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