「民歌高峰會」不辦了！施孝榮鬆口：再見的日子已接近
「2024民歌49高峰會PRO升級版」將於明年2月17日在台北小巨蛋舉行，由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王瑞瑜、李明德、王中平、鄭怡、趙詠華、金智娟、王海玲、于台煙、許景淳、周子寒、王新蓮，共14組民歌唱將，攜手為歌迷演繹時代金曲，陪大家重溫美好回憶。而令歌迷不捨的是，2025年即將迎來最後一場「民歌50高峰會」，施孝榮感性說道：「離說再見的日子已漸漸接近，讓我們珍惜每次的相遇，2024的演出將全面升級，大家可以好好期待。」演唱會門票將在11月14日中午12點寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商正式啟售。
記者吳雨婕／綜合報導
「民歌高峰會」終於唱進台北小巨蛋，此次升級版的不僅是演出場地變大了，談到這次演出會不會有驚喜橋段的安排，施孝榮說：「每年演出前，都會有人問我這個問題，而我每次的答案都是不知道！可是，每次演出都會有亮點出現，其實都是我在策畫內容時的靈光乍現！大家進場看表演就知道了！」
後年的「民歌50高峰會」，即將為「民歌高峰會」畫下完美句點，施孝榮說道：「一轉眼20年過去了！沒想到當時的一個想法居然可以走得這麼久，要謝謝所有曾經參與的歌手，更要謝謝一直支持我們的所有歌迷，雖然離別是必然的，但是想到後年在台上唱最後一首歌的時候，我已經開始覺得有點鼻酸。」不僅歌手們不捨，歌迷也紛紛留言表示，希望能夠繼續聽下去。
而施孝榮兒子施少庸以及王中平女兒韓菲同樣相當具有音樂才華，不禁讓人好奇「民歌高峰會」傳承給子女的可能性，施孝榮則笑說：「我的確曾想過邀請少庸來演出，但是他只願意當樂隊的鍵盤手，不願意跟我一起站在舞台上，為了這個，我生了幾天的悶氣！不過我還是想把韓菲和少庸來演出的想法留到後年民歌50的時候！」