支持中資電動車電池廠來當地設廠 美國密西根州6位地方官遭罷免
▲美國密西根州大急流市（Grand Rapids）格林鎮（Green Charter Township）居民成功罷免了鎮長與其他數位地方官員，因為這些官員支持中資電動車電池公司國軒在當地設廠。（圖／翻攝自@MrJustinBarclay的X）
記者
倪浩軒/綜合報導
2023-11-09 16:33:07
美國密西根州大急流市（Grand Rapids）格林鎮（Green Charter Township），去年12月允許中資電動車電池公司國軒（Gotion Inc.）在當地設廠，國軒今年8月宣布建廠計畫，並表示已購入270英畝土地。不過，許多格林鎮居民反對國軒設廠，甚至發動罷免，並在本月7日的投票後成功將支持國軒設廠的格林鎮鎮長與5位地方官員全數罷免掉。罷免發起人表示，投票結果凸顯當地民眾「多麼不想要這座工廠」，不過木已成舟，即便罷免官員恐怕也無法改變國軒設廠的計畫。
根據《底特律新聞》報導，格林鎮長查普曼（Jim Chapman）表示，去年鎮委會以7票全票通過支持讓國軒到鎮上設廠，但隨後遭到許多居民反對，兩位鎮委會委員之前就已經辭職，而剩下的另外4位委員與查普曼本人，則是在日前的罷免投票中遭到罷免。同樣遭到罷免的還有鄰鎮大急流鎮的鎮長，國軒的開發計畫橫跨格林鎮與大急流鎮，不過最終大急流鎮鎮委會反對，而唯一表態支持的鎮長也在投票中遭罷免。
遭到罷免的查普曼直言，「這就是民主，事情就是這樣」。而罷免的發起人布洛克（Lori Brock）則表示，罷免結果意味著當地居民的聲音被聽見了，「我們可能很小，但我們很強大」。
國軒於2006年在中國成立，其美國子公司則是於2014年在加州註冊成立，董事會成員由德國籍、美國籍、中國籍各佔三分之一。國軒美國子公司強調，國軒沒有政治立場也不搞政治活動，沒有直接對於罷免發表回應，但重申建廠計畫會繼續推動，將為當地居民創造2350個就業機會，國軒也承諾建廠計畫會保持公開透明，持續與外界溝通。
布洛克表示，當地居民反對國軒設廠，因為國軒的中國母公司曾經發文說公司必須「依據中共黨章實施行動」，且居民擔心工廠附近的農地會受到污染，另外建廠地點離軍事基地格雷林營（Camp Grayling）不遠，也有國安疑慮。
不過，即使當初同意國軒設廠的鎮長與鎮委會都已遭罷免或自行辭職，國軒與格林鎮政府的開發協議仍然有效，包括享有30年的財產稅減免等條款。布洛克表示，希望新的鎮委會能要求國軒承擔更多責任，提供有關環評、勞動法規與國家安全影響的更多評估報告。