龍科三期土地區段徵收爭議未審先判？賴香伶籲監察院系統性調查
民眾黨平鎮龍潭立委賴香伶昨（8）日針對龍科三期土地徵收爭議及監察院的調查方式質詢秘書長李俊俋，賴香伶指出龍科三期在未經各種的詳細的規劃，就由蘇貞昌前院長、鄭文燦市長以及當時要參選桃園市長的鄭運鵬委員發佈，但監察院似乎傾向於先審後判，這種立場令人擔憂，讓鄉親對國家人權委員會的設立失去信心，秘書長則強調不會有先審後判的問題。
記者李春台／綜合報導
賴香伶提到，龍科三期土地區段徵收案8成是私有的農地、公廳與宗親祠堂，龍潭鄉親到今年7月才透過竹科管理局的公聽會，被告知似乎將被迫遷的可能性，因而引發當地居民的陳情與抗議，但各個行政單位似乎都在這個問題上兩手一攤，讓人難以確定誰主責，最終這個問題被提交給監察院，希望監察院能夠針對國家在徵收區段徵收或土地徵用的問題進行系統性調查，特別是是否涉及到迫遷、強制驅離的問題。
賴香伶強調，這不僅僅是一個個案，而是一個系統性的問題，並希望監察院的人權委員會能夠負起責任，進行系統性調查，她也提到，居民們對於整個徵用過程感到不滿，因為他們認為政府缺乏詳細的規劃和研究，並希望政府能夠妥善處理這一問題，以確保居民的權益和土地正義。
賴香伶表示，至於監察院的執行方式，高涌誠委員在未接受案件之前表示，必須等到真正的損害發生或即將發生時才能介入調查，監察院人權委員的這種立場可能會讓人擔憂，因為需要在問題嚴重到無法挽回之前才能採取行動，這似乎是先審後判的做法，監察院秘書長李俊俋多次表示則不會有先審後判的問題。