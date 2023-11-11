Coldplay的5件事！克里斯馬汀是女神收割機　〈Fix You〉為她而寫

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Coldplay 2005年收錄於第三張專輯《X&Y》中的〈Fix You〉長紅18年，該曲是克里斯馬汀為了安慰老婆葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）父親過世，所譜寫的療傷之作，〈Fix You〉從前段風琴、鋼琴音搭配克里斯馬汀迷幻的菸嗓和真假音轉換，中段加入吉他和弦，直到電吉他音牆直撲耳門，不僅撫慰人心，也帶來黑暗中的一道曙光，救贖不少身處低潮的人們。
Coldplay原本不叫Coldplay
1996年，克里斯馬汀在倫敦大學（UCL）新生訓練結識吉他手強尼邦藍，兩人組成樂團「Pectoralz」，後來貝斯手蓋貝瑞曼加入，團名改成「Starfish （海星）」，直到最後找來鼓手威爾查恩補齊編制，並採納同學提議以美國詩人Philip Horky於1997年出版的詩集《Childs Reflections，Cold Play》為靈感，取名「Coldplay」為正式團名，另外，2018年一度以限定團名「Los Unidades」發表作品。
演唱會以保護地球為宗旨
近年環保意識抬頭，辦一場演唱會證實會產生大量的「碳足跡」殘害地球，致力環境永續的Coldplay意識到嚴重性，克里斯馬汀2019年受訪時表態，在他們研究出開演唱會不會對環境造成影響的方法前，不會舉辦巡迴演唱會，因此當年底發行的第八張專輯《Everyday Life》就沒有舉行巡演。
克里斯馬汀是女神收割機
克里斯馬汀2003年12月5日和金獎影后葛妮絲派特洛登記結婚，陸續迎來女兒和兒子，2014年3月25日，葛妮絲派特洛發布聲明宣布與克里斯馬汀分手，隔年4月21日完成離婚手續，結束10多年婚姻，此後，兩人維持良好又緊密的關係，2017年11月，克里斯馬汀與小13歲「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）公開交往，兩人私下常與葛妮絲派特洛聚會，克里斯馬汀的緋聞對象還有《神鬼傳奇》女星安娜貝爾瓦莉絲、奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯、英國女歌手杜娃黎波等。
2025年推出最後一張專輯
關於Coldplay最後一張專輯的傳言從沒斷過，2015年就傳出第七張專輯《A Head Full of Dreams》是最後一張作品，不過Coldplay至2021年已經發表第九張正規錄音室專輯《Music of the Spheres》，克里斯馬汀上廣播節目宣傳透露，Coldplay未來還會推出3張專輯，最後一張將於2025年底問世，名稱為《Coldplay》，此後不會再以Coldplay名義創作音樂。
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