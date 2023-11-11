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Coldplay的5件事！克里斯馬汀是女神收割機　〈Fix You〉為她而寫

▲關於搖滾傳奇Coldplay的5件事，主唱克里斯馬汀是女神收割機？神曲〈Fix You〉為誰而寫？（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲關於搖滾傳奇Coldplay的5件事，主唱克里斯馬汀是女神收割機？神曲〈Fix You〉為誰而寫？（圖／翻攝自Coldplay臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

英國傳奇搖滾天團酷玩（Coldplay）由主唱克里斯馬汀（Chris Martin）、吉他手強尼邦藍（Jonny Buckland）、貝斯手蓋貝瑞曼（Guy Berryman）、鼓手威爾查恩（Will Champion）組成，出道27年創下多項輝煌音樂成就，影響後輩至深，他們本週末11日、12日睽違6年二度來台開唱，歌迷前往高雄國家體育場（世運主場館）朝聖之前，《NOWnews今日新聞》先為讀者整理關於Coldplay的5件小故事，一起來瞭解克里斯馬汀為何是女神收割機，療癒神曲〈Fix You〉是為誰而寫？

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▲殿堂級搖滾樂團Coldplay 4位成員攜手走過27個年頭。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲殿堂級搖滾樂團Coldplay 4位成員攜手走過27個年頭。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
〈Fix You〉為葛妮絲派特洛而寫

Coldplay 2005年收錄於第三張專輯《X&Y》中的〈Fix You〉長紅18年，該曲是克里斯馬汀為了安慰老婆葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）父親過世，所譜寫的療傷之作，〈Fix You〉從前段風琴、鋼琴音搭配克里斯馬汀迷幻的菸嗓和真假音轉換，中段加入吉他和弦，直到電吉他音牆直撲耳門，不僅撫慰人心，也帶來黑暗中的一道曙光，救贖不少身處低潮的人們。

▲克里斯馬汀（右）與葛妮絲派特洛有一段10年婚姻。（圖／美聯社）
▲克里斯馬汀（右）與葛妮絲派特洛有一段10年婚姻。（圖／美聯社）
▲〈Fix You〉等Coldplay的經典作救贖不少身處低潮的人們。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲〈Fix You〉等Coldplay的經典作救贖不少身處低潮的人們。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
Coldplay原本不叫Coldplay

1996年，克里斯馬汀在倫敦大學（UCL）新生訓練結識吉他手強尼邦藍，兩人組成樂團「Pectoralz」，後來貝斯手蓋貝瑞曼加入，團名改成「Starfish （海星）」，直到最後找來鼓手威爾查恩補齊編制，並採納同學提議以美國詩人Philip Horky於1997年出版的詩集《Childs Reflections，Cold Play》為靈感，取名「Coldplay」為正式團名，另外，2018年一度以限定團名「Los Unidades」發表作品。

▲Coldplay 4位成員好感情從大學延續至今。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲▼Coldplay 4位成員好感情從大學延續至今。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲Coldplay 4位成員好感情從大學延續至今。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
演唱會以保護地球為宗旨

近年環保意識抬頭，辦一場演唱會證實會產生大量的「碳足跡」殘害地球，致力環境永續的Coldplay意識到嚴重性，克里斯馬汀2019年受訪時表態，在他們研究出開演唱會不會對環境造成影響的方法前，不會舉辦巡迴演唱會，因此當年底發行的第八張專輯《Everyday Life》就沒有舉行巡演。

▲Coldplay的演唱會致力「環保減碳」。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲▼Coldplay的演唱會致力環保減碳。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲▼Coldplay的演唱會致力「環保減碳」。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
克里斯馬汀是女神收割機

克里斯馬汀2003年12月5日和金獎影后葛妮絲派特洛登記結婚，陸續迎來女兒和兒子，2014年3月25日，葛妮絲派特洛發布聲明宣布與克里斯馬汀分手，隔年4月21日完成離婚手續，結束10多年婚姻，此後，兩人維持良好又緊密的關係，2017年11月，克里斯馬汀與小13歲「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）公開交往，兩人私下常與葛妮絲派特洛聚會，克里斯馬汀的緋聞對象還有《神鬼傳奇》女星安娜貝爾瓦莉絲、奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯、英國女歌手杜娃黎波等。

▲克里斯馬汀情史豐富，舊愛幾乎全是影后、天后、性感女神。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲克里斯馬汀情史豐富，舊愛幾乎全是影后、天后和女神。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲克里斯馬汀和達珂塔強生交往6年，感情穩定。（圖／美聯社）
▲克里斯馬汀和性感女神達珂塔強生交往6年，感情穩定。（圖／美聯社）
2025年推出最後一張專輯

關於Coldplay最後一張專輯的傳言從沒斷過，2015年就傳出第七張專輯《A Head Full of Dreams》是最後一張作品，不過Coldplay至2021年已經發表第九張正規錄音室專輯《Music of the Spheres》，克里斯馬汀上廣播節目宣傳透露，Coldplay未來還會推出3張專輯，最後一張將於2025年底問世，名稱為《Coldplay》，此後不會再以Coldplay名義創作音樂。

▲Coldplay 2025年底發行最後一張專輯後，不會再以Coldplay名義創作音樂。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
▲Coldplay 2025年底發行最後一張專輯後，不會再以Coldplay名義創作音樂。（圖／翻攝自Coldplay臉書）
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