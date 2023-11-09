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總統也受害！全台80萬人苦於睡眠呼吸中止症　做好這件事改善超大

▲全台恐超過80萬人罹患睡眠呼吸中止症，此症與許多疾病相關，包括心血管疾病、失智症等，不可輕忽不得。（圖／取自Piaxbay）
▲全台恐超過80萬人罹患睡眠呼吸中止症，此症與許多疾病相關，包括心血管疾病、失智症等，不可輕忽不得。（圖／取自Piaxbay）

家庭消費中心／綜合報導

現代生活壓力大，許多人有睡眠問題，包括睡夢中會打呼、中斷呼吸的睡眠呼吸中止症，連美國總統拜登也苦於此症。醫師說，根據台灣睡眠醫學會報告，全台可能有超過80萬人罹患睡眠呼吸中止症，但僅1成左右確診，且確診後接受治療並長期追蹤者不到一半，但此症與許多疾病相關，包括心血管疾病、失智症等，輕忽不得。

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振興醫院胸腔內科主治醫師曾敬閔說，目前認為睡眠呼吸中止症首選第一線治療為單向陽壓呼吸器治療，病人配戴鼻罩或鼻枕可獲提供持續正壓，有效減少上呼吸道睡眠時塌陷，改善睡眠缺氧情形。

某些病人會因不適應、不習慣睡覺時配戴鼻罩，導致治療效果受限，其實不適應原因若是覺得太乾燥，可以使用加濕器，若感覺睡眠中會影響翻身所以不習慣，則可採用不同款式，例如面罩或鼻枕等來改善。

曾敬閔指出，比起傳統機型，具備自動調整正壓壓力功能的呼吸器，多可大幅改善患者使用意願，建議治療前妥善與醫師溝通，才能選出最好用的機型。

此外，某些病人有較嚴重的二氧化碳累積情形，例如過於肥胖，或有神經、肌肉問題等，這時可能需要使用雙向陽壓呼吸器，其原理類似幫浦、在吸氣時給予壓力打氣，吐氣時則給予持續正壓維持呼吸道通暢。


曾敬閔強調，一般而言，減重在睡眠呼吸中止症治療中是很重要一環，因多數患者都有過重問題，造成呼吸道構造狹窄且容易塌陷，而睡眠中止又會惡性循環導致體重增加，根據研究，嚴重睡眠呼吸中止症病人若能減少10公斤，將可獲最大效果。

至於其他內科療法，包括配戴口腔矯正器，以改善上呼吸道通暢，或使用下顎前突裝置，對症狀輕微患者較有幫助，或採單次用鼻孔吐氣正壓裝置，可讓病人在吐氣期製造生理性正壓，並防止呼吸道塌陷，皆可考慮使用。

🟡睡眠呼吸中止症注意事項：

◾控制體重。

◾睡前4小時不飲酒，也應避免在睡前使用鎮靜安眠藥物。

◾改採側睡。

◾有鼻塞症狀可用減輕鼻塞藥物，有時可一併減輕睡眠呼吸中止症。

◾使用陽壓呼吸器可明顯改善睡眠呼吸中止症，使用前應與醫師充分討論。
 

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