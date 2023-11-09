PLG／2屆MVP得主楊敬敏確定在新賽季回歸　聯盟聲明透露端倪

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P.League+官網在楊敬敏離隊後，已經搜索不到他個人的球員檔案，目前也還未重新上架。不過之前國王在開季記者會時，總經理毛加恩已經表明「不排除任何可能」，也透露前者在休賽季時都有認真訓練。
楊敬敏事件聯盟引用規章「2.2.2.6條」，影響聯盟形象，由紀律委員會視情節輕重判斷。他將被禁賽15場，至於球團是否已經確定讓他回歸？之後會不會另外做出懲處？以及他是否可以打東超賽事？目前國王方面尚未回應。
楊敬敏上賽季場均14.8分3.5籃板2.6助攻，兩分球命中率43.5%，三分球命中率33.6%；總冠軍賽場均17.3分4籃板1.8助攻，兩分球命中率52.7%，三分球命中率40%。穩定的表現幫助球隊在例行賽取得聯盟第一名次，自己也完成MVP的2連霸。
據了解，國王隊似乎已經登錄楊敬敏了，他新賽季將會回歸P.League+打球。
PLG公告：
P. LEAGUE+ 今日（11/09）召開紀律委員會，邀集愛爾達電視董事長陳怡君、中華民國棒球協會副理事長趙士強、NOWnews副總編輯張勵德、桀彬國際法律事務所律師江皇樺等4名公正人士擔任紀律委員，共同討論新北國王球員楊敬敏及戴維斯季外違反聯盟規章之個人事件的後續懲處。考量是否觸法以及對聯盟形象所造成的傷害，會中裁定楊敬敏禁賽15場、戴維斯禁賽20場及罰款新台幣35萬元，兩人禁賽場次，將於本季開幕戰開始執行。
➢ 事件：新北國王楊敬敏影響聯盟形象後續懲處
說明：新北國王球員楊敬敏影響聯盟形象，依聯盟賽事章程第一章2.2.2.6「影響聯盟形象，由紀律委員會依情節輕重於判斷。」經紀律委員會討論，考量楊敬敏球星身份於聯盟具指標意義，行為已嚴重影響聯盟形象及品牌價值，處以禁賽15場，將於G001新北國王 vs. 臺北富邦勇士開始執行。另，因此事件未涉及司法問題因此不進行罰款。此外，聯盟強烈建議球團於禁賽期間不予支薪，達到懲戒效果。
➢ 事件：新北國王戴維斯刑事起訴後續懲處
說明：新北國王球員戴維斯近期遭刑事起訴，依聯盟賽事章程第一章2.2.2.8「刑事起訴，罰款並禁賽15~25場。」經紀律委員會討論，因此事件已觸法及考量近幾年國內外職業運動的家暴狀況及處理方式，一致決議禁賽20場及罰款新台幣35萬元整，禁賽場次將於G001新北國王 vs. 臺北富邦勇士開始執行。此外，聯盟強烈建議球團於禁賽期間不予支薪，達到懲戒效果。
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