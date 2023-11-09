瓦城前三季營收43.49億！EPS 11.06元　10月營收創同期新高

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此外，集團以精準行銷策略，結合推出夏季新菜，如大心霜淇淋新口味，成功地創造話題，吸引消費者來店品嚐美食佳餚，使瓦城旗下品牌在競爭激烈的飲食市場中脫穎而出，有效提升營收表現。
瓦城在十月份也取得了令人矚目的業績成長，營收達到4.75億元，創歷史同期新高。這一強勁的業績主要歸因於新展店時時香進駐高雄漢神巨蛋、商場週年慶期間推出的限定集團聯合優惠，以及大心與臺北時裝週的合作，提高了集團品牌的曝光度，吸引更多年輕客群；同時成功掌握國慶連假商機，創下亮眼業績。
展望第四季，瓦城對其前景持續保持樂觀態度。集團將繼續積極在重要商場擴展新店，分別有時時香高雄SKM Park店、非常泰台中誠品480店、1010湘食堂台中誠品480店，其中值得關注的是台中誠品480分店，該商場以「城市美術館」為概念，預計將吸引關注「品味生活」的消費者，瓦城計畫引入廣受年輕白領族群歡迎的「非常泰」和「1010湘食堂」兩品牌，提供年輕朋友多樣的東方餐飲選擇。另瓦城集團預計在年底推出疫後首個新品牌，為南洋菜系，將以店中店的形式進駐商場，為消費者提供嶄新的南洋飲食。
此外，迎接秋蟹季節，瓦城及非常泰應景推出「泰式咖哩軟殼蟹」，1010湘、時時香及YABI KITCHEN則推出「金沙避風塘軟殼蟹」創意料理，以滿足各種口味喜好；大心推出新口味的「椰香焦糖霜淇淋」，點購主食即免費贈送乙支，甫上市即獲好評。
瓦城泰統集團以多品牌經營策略，搭配採購優勢、成本控管以及研發實力，加速擴張市場版圖，2023年持續循差異化展店方針，針對全台灣各地商圈特色，量身打造展店計劃，有效挹注營收動能，力拚雙位數成長。