特企／電通集團宣布成立大北亞區　帶領前瞻團隊迎向成長新篇章

Jennifer以其願景領導著稱，帶領台灣成為亞太區表現最為優異的市場，其經營與發展模式與日本總部最為緊貼。台灣的轉型是一段六年的願景之旅，始於Jennifer於2017年加入電通擔任集團執行長，一路至今建立起以客戶為中心實踐團隊合作，且具有成長企圖的卓越高效團隊。
她對整合、創新、數據和技術的追求，使電通台灣緊抓成長機會，持續引領客戶與業界前行，展現出電通強勁的先行優勢。今年10月，台灣哈佛商業評論國際中文版舉辦的數位轉型鼎革獎中，Jennifer也以其卓越表現，獲頒「年度大型機構數位轉型領袖獎」的榮耀。在她的引領之下，電通不僅於2021年以信義房屋品牌影片「信任幸福 In Love We Trust」勇奪台灣首座坎城國際創意節的全場最大獎，更連續兩年獲HR Asia評選為「亞洲最佳工作場所」，2023年也獲頒PRWeek & Campaign Asia-Pacific的亞太區最佳企業雇主獎。這些成就證明了她致力於營造了一個有活力且能持續創新的工作環境。同時，她作為社會影響力的倡議與實踐家，推動「啟飛吧!小梅」一個為期四年的地方創生計劃，用創造力與科技力挹注資源給當地兒童，同時也成功振興了老梅社區，這個成功的專案也在國內外獲得關注與肯定。
電通亞太區執行長Rob Gilby表示：「Jennifer一直以來持續推動共創與合作，相信未來在她與她帶領的大北亞區領導團隊，將為我們的客戶和產業帶來前所未見的成長機會。我們相信，將這四個關鍵市場納入在一個管理區域，實踐一個整合戰略，旨在激發更多創新作為，開拓更多商業機會，同時加速開發新服務與新產品，創造符合市場與客戶所需的解決方案，積極提升服務效率與市場經濟規模，希冀可以賦能每位領導者，去擘劃一個可以惠及所有市場發展的佈局。台灣在她的領導下，持續其優異表現並在全球舞台上綻放光彩，從坎城創意節最大獎到Spikes、Madstars和RECMA等重要獎項都獲得了認可。更加重要的是，她擁抱電通B2B2S(企業對企業對社會)的願景，更致力於實踐並擴大電通的影響力。」
Jennifer將會與一群卓越的大北亞區領導團隊合作，他們各自將持續領導自己的市場，同時為大北亞區的整體成功做出努力與貢獻。這個團隊成員包括：
大北亞區財務長王元禧（Joshua Wong）：Joshua是一位擁抱創新且具有策略觀點的領導者，他對集團營運與投資有其專業視角與精闢見解，過去作為Jennifer的長期合作夥伴，他支持並成就了台灣轉型獲得豐碩的成果。未來他將以此職位繼續擔任中國大陸財務長的重要角色。
中國執行長麥俊彥（Chun Yin Mak）：Chun 25年職業生涯中，曾在北美、亞太及大中華區擔任過企業轉型顧問、整合以及外部協作服務的高階領導職位。他對於快速變化的市場、先進技術、數據處理及商業生態系統的深入了解，加上他洞悉市場脈動且能緊抓關鍵成長機會的優異能力，期望能為電通帶來嶄新的視野。有鑑於中國市場的戰略地位，Chun將持續在電通集團亞太執行委員會中，發揮其核心的影響力。
大灣區執行長譚靖橋(Simone Tam)：Simone加入電通集團八年，自2021年起擔任電通創意和電通香港執行長。在她的職業生涯中獲得了多項榮譽與肯定，最近更榮獲Marketech APAC的「Empowered Women」。在她的領導下，電通香港保持著優異紀錄，她憑藉在行銷代理商30年的經驗協助客戶，並不斷為集團帶來創新的視角。因Simone 在香港的優秀表現，加上大灣區的未來發展潛力， 我同時宣布Simone升任為大灣區執行長，負責香港、廣東和澳門等地區的未來發展。
韓國執行長Donna Kim (金德姬)：Donna深耕韓國市場30年，對當地消費脈動與市場格局有深刻的洞察，一直以來，她都善用敏銳且精準的洞察力協助協助韓國本地及全球客戶成就生意。Donna也成功讓全球大型行銷傳播品牌在韓國落地發展，她過去涉足廣告、公關與媒體，對行銷產業深入了解，讓她在帶領團隊上能擁有全面且多元豐富的觀點。
新任電通集團大北亞區執行長唐心慧(Jennifer Tang)表示：「這個重要的戰略佈局是我們擴展服務版圖的關鍵行動，將集團整體發展推到一個更高層次的思維與藍圖中。『以客戶為中心』是電通持續發展的核心，環繞著客戶的需求設計並創新服務組合與商業模式，這樣的作為已經被證實能為我們創造絕佳的競爭優勢。我對於攜手Joshua, Chun, Donna以及Simone共同帶領大北亞區，感到莫大的榮幸與興奮，他們各自擁有深厚且多元的的專業背景，相信我們的合作能為集團注入新的觀點，成為電通成長的新動力。未來，我們期望將大北亞區打造成一個創新與交流的平台，藉由跨區域與市場的共創與協作，開創出更多前所未見的服務與解決方案，提升我們對客戶的價值，與客戶共同加速邁進，同時也為所有同仁開啟具有國際視野且寬廣多元的發展機會。」
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