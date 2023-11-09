鳳山分局新大樓啟用　陳其邁：積極推動辦公廳室更新

「這麼美麗的辦公環境，其他分局、派出所看到，可能也會想比照辦理。」全新的高市警局鳳山分局今(9)日在舞龍舞獅中正式落成啟用。市長陳其邁應邀出席時除盼繼續尋找適當地點，將偏舊、機能較差的警察辦公廳舍做妥善規劃與更新，以提供員警休息、備勤及為民服務更好的工作環境外，也打趣地看著高市警局長林炎田說，市警局就是很好的地點。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁致詞時首先感謝議會的支持，並透露漢民派出所年底將完工，此外，鳳山南成派出所及楠梓的援中派出所多功能活動中心也規畫、編列預算中，感謝議會不分黨派，及劉柏良、何明洲兩位前局長在爭取、編列預算對警察同仁的支持。
立委許智傑表示，鳳山分局新大樓啟用是鳳山的喜事，相關經費是他與同黨及立委賴瑞隆共同爭取了十億，其中鳳山、鼓山分局就各別分配四億多，另外還有一億多，拿來做所有的分局屋頂的耐震補強。
今天的啟用典禮開場有除了有中華藝術學校學生表演、三民家商同學擔任禮賓生、獅陣祥獅獻瑞等節目，並由市長陳其邁、立委林岱樺、許智傑以及議長康裕成、副議長曾俊傑等多位民意代表及貴賓到場共同慶賀，並在共同揭牌時提及「鳳山分局蓋得很棒！」隨後與會人員與小小警察、保三警犬等一同合照留念，市長在現場與警察局進行反詐騙宣導，市府團隊持續守護治安，呼籲全民共同反詐。
斥資4.03億元新建的高雄市鳳山警分局廳舍，出自設計師趙建銘之手；與熱帶園藝試驗分所比鄰，為融合於周邊的自然環境，採用「簡潔、明亮」的大樓外觀，藉以縮短與民眾的距離。辦公廳舍為地下2層、地上8層之鋼筋混凝土構造，總樓地板面積10042.85平方公尺(約3,038坪)，總經費約新台幣4億3仟萬元，全案委託工務局新建工程處辦理營繕及採購，整體規劃完善，各項設施齊備，並能兼顧親和性、機能性、舒適性，以及符合綠建築等人性化設計，除可改善員警辦公環境外，更可提升為民服務品質，持續守護高雄市的治安環境。