「少女殺手始祖」湯姆瓊斯首度來台！明年3月空降TICC開唱

全球超過1億張唱片銷量、被英國女王伊莉莎白二世表彰對樂壇的卓越貢獻而「封爵」的世界上最偉大男歌手之一Tom Jones湯姆瓊斯，有「少女殺手始祖」的美名，代表作包括〈It's Not Unusual〉、成名曲〈She's A Lady〉、〈Delilah〉，以及007系列電影《霹靂彈》的主題曲〈Thunderball〉。他正式宣布將在明年3月12日帶著全新巡演「Tom Jones : Ages & Stages Tour」在台北國際會議中心開唱。
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湯姆出生於英國新南威爾斯小鎮，60年代以一曲〈It's Not Unusual〉快速走紅國際，挑逗聽覺神經且磁性渾厚有力的嗓音，一出道就驚為天人，招牌帥氣裝扮緊身褲、扣不緊的襯衫配上性感唱姿，每次演唱空氣中就充滿令人神魂顛倒的男性賀爾蒙，絕對是「少女殺手始祖」。湯姆在創作上跨越流行、搖滾、節奏藍調、鄉村、舞曲、電子、靈魂、福音等，不受限的曲風在千禧年之間攜手The Cardigans羊毛衫合唱團、靈魂傳奇Van Morrison范莫里森、浩室教父Mousse T及Robbie Williams羅比威廉斯等，破天荒打造對唱企劃專輯《Reload》全球狂銷600萬張再寫生涯高峰，奪下英國金榜冠軍並一舉抱下全英音樂獎「最佳男歌手」，2006年獲英女王封爵Sir Tom Jones藉以表揚對音樂的偉大貢獻。
仍活躍在螢光幕前的湯姆今年持續擔任高收視歌唱節目《The Voice UK》導師評審，上周甚至在節目上與參賽者「臨時起意」突開金嗓飆唱《捍衛戰士：獨行俠》「公雞」所彈奏Jerry Lee Lewis名曲〈Great Balls Of Fire〉，83歲的湯姆實力狀態依舊無敵。「Tom Jones : Ages & Stages Tour」將於2024年3月12日首次唱進台北TICC，演唱會門票於2023年11月16日早上11點拓元售票系統全面開賣。