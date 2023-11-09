政院通過《營養及健康飲食促進法》草案 傳播不實消息最重處30萬
有鑒於世界衛生組織指出不健康飲食為非傳染病重要危險因子，營養不均衡恐引起慢性病造成全民健保沉重的負擔，行政院會今（9）日通過《營養及健康飲食促進法》草案，全文共計6章25條，四大重點包含完備行政支持系統、確保健康飲食、營造健康飲食支持環境與推動營養及健康飲食教育，其中更明定禁止傳播不實營養及健康飲食消息，若有影響人民健康之虞者，地方主管機關得以要求限期改正，否則最高可處以30萬元罰鍰。
記者陳威叡／台北報導
衛福部說明，為呼應聯合國大會2016年認可「營養問題羅馬宣言」及「行動框架」，承諾在全球消除飢餓及預防各種形式營養不良，推動《營養及健康飲食促進法》立法。希望透過本次立法，建構健康飲食支持環境、保障健康飲食的選擇機會、確保飲食與營養資訊的透明化、有系統地推動飲食與營養教育，及營造正向健康的飲食文化。
衛福部說明，有鑑於日本、韓國、美國及其他先進國家，已就人民營養狀況監測、健康飲食環境改善、營養及健康飲食教育提升等，制定營養及健康飲食相關法律規範，為增進人民健康，參酌國際間立法例，擬具《營養及健康飲食促進法》草案，全文共計6章25條，四大重點包含完備行政支持系統、確保健康飲食、營造健康飲食支持環境與推動營養及健康飲食教育。
法案中在推動營養及健康飲食教育，將鼓勵辦理營養及健康飲食教育，包括醫療機構、護理機構、社會福利機構及長期照顧服務機構、拖育機構、早期療育機構、安置及教養機構、矯正機關與各級學校及幼兒園也將納入評鑑或輔導項目，另明定禁止傳播不實營養及健康飲食消息，有影響人民健康之虞者，直轄市、縣市主管機關應令其限期改正；屆期未改正者，處3萬至30萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改正為止。