JO1現身台北！粉絲見到「神顏男團」原地大痛哭 偶像開車窗呼呼
韓國CJ ENM製作的《PRODUCE 101》系列選秀2019年與日本吉本興業合作推出《PRODUCE 101 JAPAN》，節目於2019年選出白岩瑠姬、佐藤景瑚、川尻蓮、豆原一成、河野純喜、大平祥生、木全翔也、金城碧海、與那城獎、鶴房汐恩、川西拓實等11人組成的「神顏男團」JO1，他們將於11日在台舉辦演唱會，今（9日）提早抵台做準備，下午4點現身松山機場，吸引200多位粉絲接機。
記者陳雅蘭／台北報導
JO1於2020年出道，今首度來台會粉絲，11人一現身機場便掀起在場歌迷熱烈尖叫，他們親民站定位給媒體拍照，白岩瑠姬聽到後方粉絲喊話，也轉頭揮手回應，還有歌迷推薦佐藤景瑚要吃小籠包，他也開心回應「好」，一來一往的互動，令歌迷相當激動。
接機粉絲十分守秩序，不僅沒有暴動推擠，還手牽手製作人牆保護偶像，待11人通通上車後，有歌迷原地大哭，喜愛偶像之情溢於言表。此外，大平祥生坐上車後，也大方打開車窗探頭跟大家說再見，再度引起小小暴動，人氣可見一斑。
JO1《2023 JO1 1ST ASIA TOUR 'BEYOND THE DARK' LIMITED EDITION IN TAIPEI》演唱會將於11月11日星期六晚間7點在新莊Zepp New Taipei舉辦，門票已售罄，相關活動資訊可至主辦「大鴻藝術BIG ART」臉書查詢。
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