廣達離職工程師缺錢！竟連闖9次廠區「偷晶片」 總價逾千萬
一名林姓工程師從廣達公司離職後，疑似因為財務出狀況，竟然鋌而走險，冒充不同單位的現職員工，連續9次潛入廣達龜山廠區偷晶片，共竊取83個CPU及833個記憶體晶片，總價值超過千萬，再透過網路變賣套現，桃園地檢署偵辦後已依偽造私文書、竊盜等罪嫌向林男提起公訴。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，去年12月26日，林男從廣達離職後，疑似因為為了解決財務狀況動了歪腦筋，今年2月24日，林男向桃園龜山廠區警衛謊稱是現職員工，並於臨時識別證同意書的「立同意書人」欄位偽造同事署名，取得臨時識別證後進入廠區，再以腳踹開冶具室的鐵櫃，盜竊內部存放的中央處理器（CPU）及記憶體晶片。
根據檢警調查，林男以相同的手法成功行竊9次，並將贓物藏在胯下及鞋套內，藉此規避警衛持金屬探測棒掃描檢查，總共竊取83個CPU及833個記憶體晶片，總價值超過千萬。
直到今年6月8日，廣達公司發現冶具室門鎖遭破壞，清點出大量晶片被偷走，警方透過監視器畫面，循線前往林男家中將人逮捕歸案，當場查獲尚未變賣的83個記憶體晶片個和1個CPU，以及查扣贓款10萬元與手機等證物，偵訊時林男對犯行供認不諱，桃園地檢署檢察官已依偽造私文書、竊盜罪嫌將他提起公訴。