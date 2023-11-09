PLG／楊敬敏被聯盟禁賽15場、戴維斯禁賽20場 國王球團暫不回應
P.League+（簡稱PLG、P+）新北國王隊兩位主力球員戴維斯（Quincy Davis）和楊敬敏（已自請離隊）休賽季因個人場下問題而飽受質疑，嚴重傷害PLG形象，聯盟今（9）日召開紀律委員會對兩人做出懲處，他們將在聯盟第四季開打後被分別禁賽20和15場，其中戴維斯還得承擔35萬元的罰款。國王隊在受訪時表示仍在進行討論，暫不回應。
記者黃建霖/臺北報導
根據PLG公告，今日的紀律委員會，邀集愛爾達電視董事長陳怡君、中華民國棒球協會副理事長趙士強、NOWnews副總編輯張勵德、桀彬國際法律事務所律師江皇樺等4名公正人士擔任紀律委員，會中裁定楊敬敏禁賽15場、戴維斯禁賽20場及罰款新台幣35萬元，兩人禁賽場次，將於本季開幕戰開始執行。
聯盟已經針對規章部分就戴維斯和楊敬敏事件做出禁賽和罰款，而國王這邊是否還會另外懲處、兩球員禁賽期間的薪水會照付嗎？對此國王隊表示球團還在進行討論，暫不回應。
戴維斯目前40歲，出生於美國加州洛杉磯，現效力於PLG新北國王，後於2013年以《中華民國國籍法》的特殊功勳事由，歸化中華民國國籍成功並放棄美國國籍。之前他因為涉及跟前妻家暴事件，對方申請保護令，戴維斯跟對方因小孩扶養問題有所拉扯，之後因普通傷害罪遭桃園地方檢察署起訴。在今年5月他因為違反家暴保護令，被警方依現行犯逮捕，經桃園地檢署複訊獲10萬元交保。
兩屆PLG年度MVP球星楊敬敏，則是日前被網友爆料外遇，今年6月18日楊敬敏發表道歉聲明，當時對外宣布將「離開球場、回歸家庭」，也發表聲明以「個人因素」卸下台北市職業籃球員工會理事長一職。
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