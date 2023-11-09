陳零九衰捲JPEX詐騙案變被告！損失15%資產 吐心聲：沒做就沒做
歌手陳零九今年人紅是非多，投資副業屢爆爭議，他過往代言的香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）違法招攬投資，北檢全面發動調查，原本以證人身分被約談的他，因為有人提告，檢方將其轉為被告，處境相當尷尬。他今（9）日曬出為演唱會打拳擊健身的自拍，以「沒做的就沒做，該做的繼續做」12字吐露心境，似乎在回應官司纏身的無奈。
記者江芷稜、吳雨婕／綜合報導
陳零九很有商業頭腦，投資領域包含潮牌、餐廳、飲料店、NFT、密室逃脫和賽博撲克，不過理財有賺有賠，他坦言副業中以潮牌生意最穩定，營業額一年可達8位數，其他都是小賺或小虧，自己也會視營運狀況撤股或重組。NFT貨幣熱潮出現時，他靠著販售自己的NFT品牌，一舉就賺到2000多萬元台幣，而玩具店因為賠了6位數決定退股。
不過，投資情勢不斷改變，全球第二大加密貨幣交易平台FTX去年破產，陳零九坦言虧損15萬美金（約455萬台幣），幸好有做風險控管，結果尚能接受。而這次代言的加密貨幣「JPEX」涉嫌詐騙，他自曝沒有領到千萬代言費，還損失10〜15%資產，更慘的是名譽遭受損害，是此案的受害人。
陳零九11月25日將和邱鋒澤以「九澤CP」組合首登小巨蛋，他正在積極健身訓練體力，卻成了社會新聞主角，在IG限時動態貼出自拍照，寫道「沒做的就沒做，該做的繼續做」，似乎在撇清涉入詐騙案。陳零九經紀人表示：「我們上週已經有再次去警局就民眾提告的部分去做說明了，也一樣提供所有證據給警方，基於偵查不公開，所以無法透露相關訊息。目前零九的工作與演唱會都正常進行，我們也會持續配合檢警的調查，希望這事件能盡快水落石出。」
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※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。