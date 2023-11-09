廖先翔家族違建莊園延燒 新北綠議員再問要拆多久、怎麼罰？
獲國民黨提名新北市立法委員第12選區的新北市議員廖先翔，其家族涉及的汐止豪華莊園違建與佔用國有土地違法經營停車場風波持續延燒，新北市議員戴瑋姍提問市府對於若是拆除大隊前往去拆的話要多久時間？也問到對於違建如何輔導合法及為何民眾檢舉都沒看到市府開罰？持續議會質詢聚焦在廖先翔的汐止莊園建築爭議上。
記者吳嘉億／新北報導
戴瑋姍提到，廖家的違建豪宅可以輔導合法嗎？要請問市府如何輔導教大家怎樣「合法」？為何民眾多次檢舉市府都不罰？而廖家說要全面拆除建築，市府說限期30天改善，反問新北市長侯友宜先前在媒體鏡頭前帶隊拆違建，一下就拆完，指出建築師評估其實若認真拆只需3天即可完成。
對此，新北市副市長朱惕之回應，強調該建物就是違建，實務上輔導合法需先判斷違建是程序違建或實質違建，若土地可以蓋房，依照違章建築處理法，屬於程序違建；因為工程需以保障工安為前提進行，不是看到怪手就能評估，重申市府對所有案件都一視同仁，相信民眾會在期限內努力改善。
新北市政府地政局長汪禮國也回應，針對議員質疑民眾檢舉為何不罰，強調清查系統都沒有收到檢舉，中央系統也一樣，指出在新聞曝光後市府即啟動聯合稽查，隨即發函要求限期改善，也發函請國有財產署處理未登錄國有地。