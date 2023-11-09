雙11麥當勞APP加碼！7款「買一送一」11元吃麥香雞 買套餐送小薯
雙11速食優惠戰已經開打了！台灣麥當勞宣布APP全球版加碼，不只有金黃地瓜條、經典美式(冰/熱)等7款「買一送一」，買套餐還直接送小薯、蛋捲冰淇淋，或是加11元送麥香雞、吉事漢堡或小杯玉米湯。漢堡王則在官網獨家祭出「幸運輪盤天天抽送」活動，把海老堡、鮭魚堡、小華堡都拿來送。
記者蕭涵云/綜合報導
📌雙11麥當勞APP加碼！7款「買一送一」11元吃麥香雞 買套餐送小薯
麥當勞APP全球版雙11加碼了！雙11當週有金黃地瓜條、經典美式(冰/熱)、中杯可樂、中杯檸檬風味紅茶、中杯無糖綠茶、中杯雪7款「買一送一」優惠。11月9日至11月12日，購買任一超值全餐，直接送小薯、或蛋捲冰淇淋；或者購買任一超值全餐，加11元就能爽吃麥香鷄、吉事漢堡、或小杯玉米湯。
📌雙11漢堡王官網抽優惠！送海老堡、鮭魚堡、小華堡
漢堡王即日起至11月11日，每日至漢堡王官網均可獲得乙次幸運輪盤抽獎機會，包括買任一安格斯套餐送海老堡、或鮭魚堡，官網自由配送小華堡，訂單金額滿99元贈4塊雞塊，官網自送滿199元免運費，消費滿299元現折50元，消費499元現折100元。活動結束後，還將加碼抽出11位幸運兒送免費華堡紙本兌換券。